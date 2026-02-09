Die erste Schultasche ist für Kinder etwas ganz Besonderes – und oft auch ein größerer Posten auf der Familienrechnung. Laut Arbeiterkammer kostet ein Schuljahr in Österreich durchschnittlich 2.223 Euro pro Kind, wobei die Schultasche oft der teuerste Einzelposten ist. Wer früh plant, kann in Ruhe die passende Tasche finden, die Ergonomie überprüfen und das Lieblingsdesign auswählen. Thalia unterstützt dabei mit persönlichen Beratungsevents, bei denen Kinder verschiedene Modelle testen und Eltern Experten-Tipps erhalten.

Ergonomie und Sicherheit zählen

Eine Schultasche begleitet Kinder jeden Tag, da sollte sie nicht nur gut aussehen, sondern auch den Rücken schonen. Thalia setzt auf geprüfte Modelle von Marken wie ergobag, Schneiders oder Step by Step. Verstellbare Tragesysteme, atmungsaktive Rückenpolster sowie Brust- und Hüftgurte sorgen dafür, dass die Tasche mit dem Kind wächst und Schultern sowie Rücken entlastet werden.

Auch die Sicherheit im Straßenverkehr spielt eine große Rolle. Reflektierende und fluoreszierende Flächen machen Kinder auf dem Weg zur Schule gut sichtbar. Bei den Schultaschenpartys können die Kids die Modelle ausprobieren, das Gewicht fühlen und ihr Lieblingsdesign auswählen, während die Mitarbeitenden die Schultaschen individuell anpassen.

Früh planen und Rabatte sichern

Die Events finden in Wiener Thalia-Filialen während der regulären Öffnungszeiten statt:

Wer jetzt schon zuschlägt, profitiert doppelt. Neben Tipps für das richtige Packen und Tragen gibt es 20 % Rabatt auf alle lagernden Schultaschen und Schulrucksäcke. So können Familien frühzeitig die perfekte Tasche sichern.

Die Schultaschenpartys sind eine ideale Gelegenheit, die oft schwierige Entscheidung für die erste Schultasche stressfrei zu treffen. Kinder erleben die Auswahl als kleines Abenteuer, Eltern profitieren von fachkundiger Beratung. Wer jetzt plant, startet entspannt in den Herbst und schont den Rücken seiner Kinder, damit er auch nach langen Schultagen fit bleibt!