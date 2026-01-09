Zwischen Amtsstube und Weltuntergang, Beziehungswahnsinn und Selbstironie zeigt das Festival, was Satire kann: trösten, zuspitzen, provozieren und vor allem bestens unterhalten. Das Theater Forum Schwechat wird einmal mehr zur Bühne für gesellschaftliche Beobachtung auf Augenhöhe, serviert mit Lachgarantie und kultureller Tiefenschärfe.

Christine Eixenberger hat die großen Fragen des Lebens unter “voller Kontrolle” – das glaubt sie zumindest. © Gregor Wiebe