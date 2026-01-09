Eröffnungsfunken und österreichische Seelenlagen

Den fulminanten Auftakt gestaltet Christine Eixenberger mit „Volle Kontrolle“ – einer ebenso persönlichen wie politischen Bestandsaufnahme zwischen Paarbeziehung und Zeitgeist. Danach geht es Schlag auf Schlag durch das kollektive Gemüt der Republik. Die Comedy Hirten sezieren in „Wie sind wir?“ das österreichische Jahr, Joesi Prokopetz serviert bissige „Filetspitzen“. Pepi Hopf schöpft aus seinem satirischen Vollen, und Romeo Kaltenbrunner stellt in „Heimweh“ die große Frage nach Herkunft und Identität. Auch Kultfigur Helfried meldet sich zum 25-Jahr-Jubiläum „unverändert neu“ zurück – selbstironisch, scharf und überraschend aktuell.

Gesellschaft, Gesundheit und gepflegter Weltuntergang

Mit Peter & Tekal wird die Bühne zur Ordination, in der über das „höchste Gut“ ebenso gelacht wie nachgedacht wird. Antonia Stabinger entführt gleich eine ganze Woche lang in ihre wunderbar schräge Self-Care-Zone, bevor die Science Busters den „Weltuntergang für Fortgeschrittene“ wissenschaftlich sezieren. Musikalisch nachdenklich wird es mit dem Blonden Engel, Michael Seida und Eva Maria Marold, die Humor, Haltung und Melodie kunstvoll verbinden. David Scheid stellt mit „The Kabarettist“ die Satire selbst auf den Prüfstand. Weinzettl & Rudle, Verena Scheitz & Thomas Schreiweis sowie Chmelar & Prokopetz zerlegen wiederum genüsslich Beziehung, Alltag und Sprache.

Große Namen, neue Stimmen und ein starkes Finale

Im Februar geben sich weitere Größen die Klinke in die Hand. Gerald Fleischhacker, Christof Spörk, Florian Scheuba, BlöZinger, Andreas Ferner, Thomas Mraz und Publikumsliebling Wolfgang Fifi Pissecker sorgen für Pointendichte bis zum Schluss. Den krönenden Abschluss bildet eine Mixed Show mit aufstrebenden Talenten wie David Stockenreitner, Suse Lichtenberger, Marvin Tare und Michaela Obertscheider – ein starkes Signal für die Zukunft der heimischen Satire. Wer das Lachen liebt, findet hier nicht nur Unterhaltung, sondern ein lebendiges Panorama aktueller Kleinkunst in Österreich.

Schwechater Satirefestival 2026

10. Jänner-25. Februar 2026

Theater Forum Schwechat

Programm, Informationen, Tickets: www.forumschwechat.com