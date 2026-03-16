Das Wiener Bezirksblatt war live bei der traditionellen Eröffnung des Schweizerhauses (immer am 15. März um 11 Uhr) dabei – und berichtet von einem vierfachen Feiertag: die Eröffnung selbst, dass der Tag diesmal an einen Sonntag fiel, dass teilweise sogar die Sonne schien und der Preis von 5,90 Euro für ein Krügel Bier gleichgeblieben ist.

Wir wurden schon seit drei Jahren nicht teurer.

…erzählte Schweizerhaus-Chefin Hanni Kolarik stolz.

Bürgermeister im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Geschehens stand Bürgermeister Michael Ludwig, der von Finanz-Stadträtin Barbara Novak unterstützt wurde und um Punkt 11 Uhr die Tore zum Bier-Heiligtum im Prater persönlich öffnete: ,,Das ist eine ehrenvolle Aufgabe, auf die ich mich immer sehr freue.‘‘ Bester Laune war auch Senior-Chef Karl Kolarik, der im Vorjahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte und auf ein weiteres Jubiläum hinwies: ,,Seit genau 100 Jahren gibt’s bei uns das berühmte Budweiser-Bier.‘‘ Na dann Prost!