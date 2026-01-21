Der Weihnachtsstress ist vorbei, die Keksdosen sind leer und trotzdem fühlt sich die Welt manchmal an, als würde sie gerade kurz davor sein, unterzugehen. Genau in diesen Momenten braucht es jemanden, der das Ganze mit einem Augenzwinkern einordnet. Die Science Busters sind dieser „jemand“. Mit ihrer aktuellen Live-Show, die genauso wissenschaftlich wie urkomisch ist, nehmen sie das Grande Finale des Globus unter die Lupe: vom Universum bis zum Klimawandel, von der Milchstraße bis zu Long Covid. Und sie zeigen, dass man auch über das Schlimmste lachen kann – wenn man es versteht.

Es ist „Game Over“ – oder doch nicht?

Die Science Busters widmen sich in ihrer Show dem großen Finale: dem Ende des Universums, des Lebens, der Menschheit und natürlich der Milchstraße. Doch während die meisten bei solchen Themen sofort in Panik verfallen, bleiben die drei auf der Bühne erstaunlich entspannt.

MC Martin Puntigam führt als charmant-chaotischer Gastgeber durch den Abend, begleitet von Astronom Dr. Florian Freistetter, Molekularbiologe Martin Moder und weiteren wissenschaftlichen Gästen. Gemeinsam klären sie die großen Fragen: War vor dem Urknall wirklich nichts? Oder war da vielleicht doch schon etwas? Und ist nach dem Ende überhaupt noch Platz für eine Weltreise?

Alles hat ein Ende – außer manche Dinge

Aber die Science Busters bleiben nicht nur beim kosmischen Schlussakkord. Sie beleuchten auch die Dinge, die scheinbar kein Ende kennen: Long Covid, Verschwörungserzählungen, Aberglaube oder sogar der strahlende Atommüll. Und sie stellen die wichtigste aller Fragen: Wie viel Schnaps muss man trinken, um klimaneutral zu werden?

Dabei geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um ihre liebevoll-chaotische Art, Wissenschaft greifbar zu machen. Mit funktionierenden Experimenten, schrägen Witzen und einer Portion „dry aged“ Forscherhumor wird das Publikum nicht nur informiert. Es wird mitgenommen, verblüfft und bestens unterhalten.

Lustig und schräg – mit Aha-Momenten

Was die Science Busters so besonders macht, ist ihre Fähigkeit, komplexe Themen in eine Show zu verwandeln, die jede Altersgruppe begeistert. Dazu gehören Indoor-Polarlichter, ein nagelneues Buch („Aus!“) und ein „Weltuntergang to go“ – also die perfekte Mischung aus Wissen, Theater und Kabarett.

Wer Humor mit Grips liebt, bekommt hier eine kulturelle Veranstaltung, die nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt. Und weil die Science Busters längst Kult sind, ist klar: Diese Show wird nicht nur ein Abend, sondern ein Erlebnis. Mit Lachern und der Erkenntnis, dass das Ende der Welt vielleicht doch kein finaler Exit ist.

Termine:

22.1. & 5.4., 19.30 Uhr, Stadtsaal, 1060 Wien

25.1., 19.30 Uhr, Orpheum, 1220 Wien

21.2., 19 Uhr, VHS Kulturgarage Seestadt, 1220 Wien

22.2. & 30.4., 20 Uhr, Kulisse, 1170 Wien

sciencebusters.at