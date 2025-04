Seit 1945: Die Geschicke Wiens in bewährten Händen

Die lange Geschichte Wiens prägten 238 Bürgermeister seit 1282. Entscheidend für das Wien, das wir heute kennen & lieben, waren die 7 Stadtchefs seit 1945.

Nach den Zerstörungen und Schrecken des 2. Weltkriegs galt es, Wien wiederaufzubauen und einen Weg in die Zukunft zu finden. Der erste Wiener Bürgermeister, der sich dieser Aufgabe stellte, war Theodor Körner. Als bereits 73-Jähriger übernahm er das Amt am 17. April 1945. Offiziell gewählt wurde er erst im Februar 1946. Auf ihn folgte 1951 Franz Jonas. Er war 14 Jahre lang Bürgermeister und gewann für die SPÖ drei Wahlen. 1965 wechselte er vom Rathaus als Bundesprä­sident in die Hofburg.

Körner, Jonas, Marek, Slavik

Bruno Marek wurde sein Nachfolger und unter seine Ägide fielen 1968 der Gemeinderatsbeschluss über den Bau der U-Bahn und der Baubeginn ein Jahr später. Im Dezember 1970 übernahm Felix Slavik das Amt, der als „Kurzzeit-Bürgermeister“ in die Geschichte einging. Er scheiterte an der Volksbefragung zur Verbauung des Sternwarteparks in Währing und trat 1973 zurück.

Leopold Gratz & Helmut Zilk

Bei der folgenden Gemeinderatswahl errang Leopold Gratz für die SPÖ das bis heute beste Ergebnis seit 1945 mit 60,1 %. Er führte die unter Slavik begonnenen Projekte Neue Donau mit Donauinsel (fertiggestellt 1988) und UNO-City (eröffnet 1979) weiter. 1979 machte Gratz übrigens den vormaligen Fernseh­direktor Helmut Zilk zum Kulturstadtrat, der ihm 1984 als Bürgermeister nachfolgte. Dieser behauptete sich in den darauffolgenden Wahlen 1987 und 1991.

Beiden Michaels: Häupl & Ludwig

1994 wurde Michael Häupl zum Bürgermeister gewählt. Dem studierten Biologen gelang es bei seiner zweiten Wahl 2001, die absolute Mandatsmehrheit für die SPÖ zurückzuerobern. Mit einer Amtszeit von 23 Jahren, 6 Monaten und 16 Tagen war er der längstdienende demokratisch gewählte Bürgermeister der Stadt. Seit 24. Mai 2018 leitet Michael Ludwig die Geschicke unserer Stadt. Ein Amt, über das er selbst sagt: „Jeden Tag bin ich stolz, Bürgermeister dieser wunderbaren Stadt zu sein.“

Michael Ludwigs Vorgänger war Rekord-Bürgermeister Michael Häupl. Er sagt heute selbst: “Ludwig macht das gut!” (Bild: Bubu Dujmic)