Was das ein Spaß, wie auch die Gesichter der Kinder zeigen. Bei perfektem Wetter konnten die Volksschüler der Evangelischen Schule erste Erfahrungen am Board sammeln, neue Tricks ausprobieren und den Skatepark kennenlernen. Seit Ende April ist die Anlage fertiggestellt und wird bereits rege genutzt.

Erfolgreicher Workshop

Der Workshop war ein voller Erfolg und hat gezeigt, was im neuen Skatepark im Resselpark bei der Karlskirche alles möglich ist. Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl bedankt sich beim Skateboard-Club-Vienna, der den Workshop umgesetzt hat.

Viele Sportmöglichkeiten

Neben dem Skaten bietet der Resselpark viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So steht ein Ballspielplatz zur Verfügung, der sowohl für Fußball als auch für Basketball genutzt werden kann. Für Kinder gibt es Spielplätze, die Raum für Sandspiele, Schaukeln, Rutschen und Wippen bieten. Ein erweiterter Kinderspielplatz bietet außergewöhnliche Spielgeräte wie eine Wal-Skulptur zum Klettern, gefährlich anmutende Wipptiere in Form eines Hais und eines Piranhas sowie Motorik-Spielgeräte und Kleinkinder-Schaukeln.