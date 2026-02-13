Fasching ist die Zeit, in der Kinder in ihre Lieblingsrollen schlüpfen als Pirat, Prinzessin, Tiger oder Superheld schlüpfen können. Am 14. Februar wird das Stadion Center zur großen Faschingsbühne für Kids. Hier gibt es Spiele, Musik, Schminken und einen berühmten Stargast, der für Vorfreude bei den kleinen Besucherinnen und Besuchern sorgt.

Spiele-Action mit Robert Steiner live

Auf der großen Faschingsbühne wird gespielt, gelacht und angefeuert. Moderator Robert Steiner führt durch eine spannende Kinder-Show mit Spielen wie „Vier gewinnt“, „Klartext“ oder „Elefun“. Mitmachen lohnt sich, denn alle Kinder bekommen tolle Preise. Hier gibt es keine Verlierer, nur Gewinner! Ein DJ sorgt für coole Faschingshits, die das Stadion Center zum großen Dancefloor machen.

Super Mario treffen und Foto machen

Ein besonderer Höhepunkt wartet auf alle kleinen Fans von Videospielen. Super Mario kommt persönlich vorbei, sagt Hallo, posiert für Fotos und sorgt für magische Fan-Momente. Wer selbst spielen möchte, kann an Spiele-Stationen gemeinsam mit Freunden oder der Familie spannende Rennen fahren oder sportliche Duelle austragen.

Schminken, Spielen und eine Jause

Was wäre Fasching ohne Verkleidung? In der Schminkbox verwandeln Profis Kinder in bunte Schmetterlinge, wilde Tiger, funkelnde Nixen oder mutige Piraten. Zwischendurch können sich kleine Partygäste ihre eigenen Brötchen bei Tauber belegen und neue Energie für die nächsten Spiele sammeln.

Das Stadion Center ist perfekt für einen Familienausflug. Direkt bei der U2-Station Stadion gelegen, mit vielen Shops, Lokalen und Gratisparkplätzen. Am Faschingssamstag wird es zur kunterbunten Partyzone für Kinder und ihre Familien!

Faschingsparty mit Robert Steiner und Super Mario

14. Februar 2026, 10-16 Uhr

Stadion Center, 1020 Wien