Eine wichtige, aber oft vergessene Maßnahme ist das regelmäßige Entlüften der Heizkörper. Befindet sich Luft im Heizsystem, kann die Wärme nicht richtig zirkulieren. Die Folge: Die Heizung arbeitet weniger effizient und verbraucht mehr Energie.

Auch die richtige Raumtemperatur spielt eine entscheidende Rolle. Schon ein Grad weniger kann laut Experten bis zu sechs Prozent Energie sparen. In Wohnräumen reichen in der Regel 20 bis 21 Grad völlig aus, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.

Thermenservice sorgt für Sicherheit und Effizienz

Neben kleinen Maßnahmen im Alltag ist auch die regelmäßige Wartung der Therme wichtig. Wird eine Gastherme nicht überprüft und gereinigt, kann sie mehr Energie verbrauchen oder im schlimmsten Fall sogar ausfallen.

Ein jährlicher Thermenservice sorgt dafür, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet. Fachleute prüfen dabei unter anderem die Funktion der Therme, reinigen wichtige Bauteile und stellen die optimale Einstellung sicher.

Der Wiener Installationsbetrieb SEMA Installationen bietet derzeit eine Frühlingsaktion für den Thermenservice an. Bis Ende April kostet die Wartung statt 220 Euro nur 170 Euro.

Wiener Familienbetrieb seit mehr als 30 Jahren

Die SEMA Installationen GmbH ist ein Wiener Familienunternehmen, das seit 1992 im Bereich Heizung, Sanitär und Installationen tätig ist. Der Betrieb wird von Installateur Ali Kudun und Architekt Benjamin Kudun geführt.

Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in Wien und Umgebung bei Wartungen, Installationen sowie Modernisierungen von Heizsystemen und setzt dabei auf langjährige Erfahrung und persönliche Beratung.