Seit 1. Jänner 2026 ist der bislang vergünstigte Senior:innen-Einzelfahrschein Geschichte – ein Angebot, das bisher etwa 1,50 Euro pro Fahrt kostete und vor allem Gelegenheitsfahrten günstig machte. Diese Streichung hat Kritik ausgelöst, weil viele Ältere gerade für kurze Wege auf günstige Optionen angewiesen sind und nun mehr bezahlen müssen.

Einzelfahrschein weg – warum das viele trifft

Für Arztbesuche, kurze Erledigungen oder den spontanen Ausflug war der günstige Senior:innen-Einzelfahrschein jahrelang eine praktische Lösung. Mit seinem Wegfall zahlt die ältere Generation Wiens nun den regulären Tarif, oft für nur wenige Stationen. Interessenvertretungen (Pensionistenverband Wien, Seniorebund Wien …) berichten, dass die Preissteigerungen und die Abschaffung einzelner Rabatte als unsoziale Belastung empfunden werden.

Denn besonders betroffen sind Menschen mit kleiner Pension, die Öffis nur gelegentlich nutzen. Außerdem sind digitale Tickets auch noch oft billiger als gedruckte Varianten. Ein Aspekt, der speziell für Menschen ohne digitale Erfahrung herausfordernd sein kann und sie diskriminiert.

Mobilpass als günstige Lösung für Senioren

Eine praktische Lösung für viele Senioren ist der Mobilpass der Stadt Wien. Dieser Pass bietet eine Reihe von Vergünstigungen für Menschen mit geringem Einkommen – vor allem für jene, die eine Mindestpension beziehen, eine Mindestsicherung erhalten oder Bewohner eines Pensionisten-Wohnhauses sind. Er ist derzeit die wirksamste Antwort auf die gestiegenen Fahrscheinkosten.

Das bringt der Mobilpass konkret:

deutlich ermäßigte 31-Tage-Tickets der Wiener Linien

Vergünstigungen bei Bädern, Büchereien und VHS-Kursen

Ermäßigungen bei Pensionistenklubs, Ausflügen und Freizeitangeboten

weitere Rabatte, etwa bei der Hundeabgabe oder in Sozialmärkten

Wichtig: Wer Mindestsicherung bezieht, bekommt den Mobilpass automatisch. Alle anderen können ihn unkompliziert beantragen.

Schritt für Schritt: So kommen Sie zum Pass

Der Antrag ist einfacher, als viele denken:

Formular herunterladen oder bei der MA 40 abholen

Einkommens- und Identitätsnachweise beilegen

Unterschrift aller volljährigen Haushaltsmitglieder nicht vergessen

Antrag per Post, E-Mail oder persönlich bei der MA 40 abgeben

Tipp: Der Mobilpass ist befristet – stellen Sie den Verlängerungsantrag spätestens sechs Wochen vor Ablauf.

Kontakt MA 40 – Mobilpass:

Erdbergstraße 228, 1110 Wien I 01/4000-8040 I mobilpass@ma40.wien.gv.at