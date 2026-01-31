Die Vorträge von Lukas Arnold sind nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam und garantieren eine gute Portion Schmäh. So ist es auch am 25. Februar in der Leopoldstadt zu erwarten, wenn sich von 18 bis 20 Uhr die Türen zur städtischen Unterwelt öffnen. Der Ort des unterirdischen Geschehens: Die “Schankwirtschaft im Augarten”, Obere Augartenstraße 1A/Objekt 45+46.

Geheimnisvoll

Glauben Sie eigentlich, dass Sie Wien wie ihre Westentasche kennen? Wissen Sie, welche geheimnisvollen Orte sich tief unter der Stadt im Verborgenen befinden? Können Sie sich vorstellen, dass es unterirdisch riesige Hallen, lange Keller-Labyrinthe oder verwinkelte Gänge 20 Meter unter der Erde gibt? Dann sind Sie bei dem Vortrag richtig.

Alte Stadtgeschichte

“Wien blickt auf eine, bewegte, 2000 Jahre alte Stadtgeschichte zurück, die im Untergrund der Stadt erlebbar, spürbar und begreifbar wird”, verspricht der Vortragende Lukas Arnold. Denn wussten Sie etwa, dass sich mitten im 1. Bezirk die originalen Steinquader der “Porta principalis dextra” finden lassen oder haben Sie schon einmal von den vielen Bunkeranlagen gehört?

Für Speis und Trank ist nach dem Vortrag auch gesorgt. Der Eintritt kostet 10 €, die Tickets gibt es online unter Unter Wien