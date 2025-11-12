Krimi-Fans aufgepasst! Die Kammerspiele der Josefstadt laden zu einem außergewöhnlichen Bühnenabenteuer: Mit Ken Ludwigs „Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“ feiert ein Stück seine deutschsprachige Erstaufführung, das Spannung, Witz und Theaterkunst auf höchstem Niveau vereint.

Endlich begegnen sich zwei Legenden der Krimiliteratur von Angesicht zu Angesicht – Sherlock Holmes und sein genialer Gegenspieler, Professor James Moriarty, der berüchtigte „Napoleon des Verbrechens“.

Kleine Besetzung, große Wirkung

Nur fünf Schauspielerinnen und Schauspieler bringen die rasante Geschichte auf die Bühne – doch das Ensemble entfaltet ein wahres Feuerwerk an Rollen und Emotionen. Während Claudius von Stolzmann als charismatischer Holmes mit wehender Mähne brilliert und Martin Niedermair einen wunderbar grummelnden, aber treuen Dr. Watson gibt, schlüpfen die übrigen Darsteller in sage und schreibe 38 verschiedene Rollen.

Kimberly Rydell verleiht der geheimnisvollen Irene Adler elegante Raffinesse, und Markus Kofler sorgt mit seiner Wandlungsfähigkeit für Staunen: ob als Kater Nofretete, als uriger Otto, als Holmes’ Bruder Mycroft oder als teuflisch intelligenter Moriarty. Besonders letzterer zieht das Publikum mit eiskalter Brillanz in seinen Bann.

London im Bann des Verbrechens

Eine Serie grausamer Morde erschüttert London – und Sherlock Holmes erkennt bald, dass hinter allem ein größerer Plan steckt. Moriarty ist allgegenwärtig, unberechenbar, unsichtbar. Zwischen den beiden Genies entspinnt sich ein atemberaubendes Duell – ein Tanz auf Messers Schneide zwischen Logik und Wahnsinn, Gut und Böse.

Rasanz, Humor und große Theaterkunst

Autor Ken Ludwig, bekannt für Komödien wie Othello darf nicht platzen und seine Bühnenfassung von Mord im Orient-Express, bringt mit Der Fall Moriarty eine perfekte Mischung aus Spannung und Unterhaltung auf die Bühne. Unter der Regie von Dominic Oley verschmelzen klassische Detektivkunst, temporeiche Szenenwechsel, filmische Effekte und humorvolle Übertreibungen zu einem kurzweiligen, charmant verspielten Theaterabend.

Zwischen Soundeffekten, Zeitlupen und überraschenden Wendungen erleben die Zuschauer ein Theatererlebnis, das sich selbst nicht zu ernst nimmt – und gerade deshalb begeistert.

Ein Muss für Krimi- und Theaterfreunde

„Sherlock Holmes: Der Fall Moriarty“ ist ein Stück, das den Alltag vergessen lässt – spannend, komisch, elegant und voller Energie. Perfekt für alle, die den Nervenkitzel lieben und dabei auch lachen möchten.

Vorstellungen bis 23. Juni 2026

📍 Kammerspiele der Josefstadt

