Für Spannung ist gesorgt, egal wie das erste Spiel in Hard ausgeht. Denn die Fivers können nach dem bisherigen Saisonverlauf eigentlich nur mehr gewinnen. Erstmals seit Start der Handball-Liga-Austria (HLA) hätten sie beinahe das Play-off verpasst – nur durch einen Kraftakt und dem Sieg gegen Krems wurde der Viertelfinal-Einzug möglich. Und jetzt kann man locker drauflos werfen …

Junge Fivers-Truppe

Denn die sehr junge, immer wieder von Verletzungen gebeutelte Truppe von Trainer Peter Eckl möchte überraschen und zeigen, was in ihnen steckt: Mit leidenschaftlichem Handball, starker Deckung und Effizienz im Angriff. So konnte man Cupsieger Krems besiegen, so will man auch die Vorarlberger biegen.

Hat Hard einen Hänger?

Neben der eigenen, jugendlichen Stärke könnte auch der Hard-Hänger nach dem verlorenen Cup-Viertelfinalspiel gegen Krems helfen. Trotzdem: “Uns ist bewusst, dass mit Hard eine der stärksten Mannschaften der Liga auf uns wartet – noch dazu auswärts. Dennoch haben wir in den vergangenen Spielen sehr guten Handball gezeigt und wollen diesen positiven Flow ins Viertelfinale mitnehmen”, so Trainer Eckl.

Zwei Siege nötig

In der Best-of-3-Serie fehlen den Fivers zwei Siege zum Glück, dem Aufstieg ins Halbfinale. Match 1 in Hard am 1. Mai wird um 19 Uhr angepfiffen, ehe am 5.5. um 20:20 in der “Hölle” Hollgasse das Rückspiel steigt.

Aktuelle Infos: FIVERS