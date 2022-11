Sieben Bezirksvorsteher prägten Liesing seit 1954

Liesing ist der jüngste Bezirk Wiens. Erst 1954 wurde er offiziell zum 23. Bezirk unserer Stadt erklärt. Als erster Bezirksvorsteher diente der Sozialdemokrat Johann Radfux, der das Amt bereits davor im damals noch 25. Bezirk innehatte. Er war maßgeblich für den Wiederaufbau nach dem Krieg verantwortlich. Allerdings schrumpfte Liesing während seiner Amtszeit etwas. Der Lainzer Tiergarten wurde 1956 dem 13. Bezirk zugeordnet.

Auf Radfux folgte Reinhold Suttner, der nach dem Krieg Mitbegründer der Sozialistischen Jugend in Liesing war. 1962, dem Jahr in dem er sein Amt antrat, wurde auch die Schnellbahn eröffnet.

Halle zur Erinnerung

Hans Lackner war der 3. Bezirkvorsteher des 23. Bezirks. Zuvor war er der Leiter des Sportamts der Stadt Wien. In dieser Zeit siedelten sich neben Produktions- zunehmend auch Großhandelsbetriebe in Liesing an. Zu ihnen zählte der 1972 eröffnete „Gro.grünmarkt Wien-Inzersdorf“, später „Großmarkt Wien“. Heute erinnert die Hans-Lackner-Halle in Atzgersdorf an den einstigen Bezirksvorsteher. Diese wird im Moment übrigens komplett saniert und ausgebaut. Im Februar 2023 wird sie den sportbegeisterten Liesingern in neuem Glanz und mit modernster Technik wieder zur Verfügung stehen.

Direkter Nachfolger von Hans Lackner als Bezirksvorsteher wurde 1983 Heinrich Haberl. 1988 übernahm dann Johann Wimmer von ihm das Amt.

Jugend & Öffi-Ausbau

1995 wurde Manfred Wurm zum Vorsteher gewählt. Er war dem Bezirk schon immer verbunden. 1971 legte er die Lehramtsprüfung für Volksschulen ab und arbeitete danach bis 1980 als Lehrer in Liesing, Inzersdorf und an der integrierten Gesamtschule Atzgersdorf. In seiner Amtszeit entstand das Liesinger Jugendparlament Word up! 23 als Mitbestimmungsprojekt. Außerdem wurde die U6 von Meidling bis Siebenhirten verlängert (1995). Viele weitere Aktionen in Liesing fanden in Manfred Wurm tatkräftige Unterstützung, wie zum Beispiel die Errichtung des Sterngartens am Georgenberg.

Fit für die Zukunft

Am 20. September 2012 wurde er in seiner Funktion durch seinen Nachfolger, Gerald Bischof, abgelöst, der bis heute als Bezirksvorsteher die Geschicke leitet. Die Herausforderungen der rasanten Entwicklung gilt es zu meistern. Durch den Ausbau der Öffis und der sozialen Infrastruktur ist er am besten Weg. Besonders erwähnenswert in seiner bisherigen Amtszeit ist auch die Renaturierung des Liesingbachs, der neue Stadtpark in Atzgersdorf sowie der eben eröffnete Schulcampus, der 1.100 Schülern den Weg in ihre Zukunft bereitet.