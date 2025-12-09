Cornelius Obonya eröffnet den Silvestertag

Schon um 16 Uhr bittet Publikumsliebling Cornelius Obonya auf die Bühne. Der vielseitige Schauspielstar bringt dabei Wortwitz, Charme und pointierte Texte in gewohnt hochklassiger Manier.

Simone Kopmajer & Band: Stimmungsvoll ins frühe Silvester

Weiter geht’s um 19.30 Uhr mit Jazz-Sängerin Simone Kopmajer und ihrer Band. Wer diesen Auftritt erleben möchte, sollte sich beeilen – es gibt nur noch wenige Restkarten. Die Musikerin gilt als Garantin für ein warmes, elegantes Klangpanorama, das perfekt zur festlichen Jahreszeit passt.

Florian Scheuba: Satire zum Jahreswechsel

Um 23 Uhr übernimmt schließlich Florian Scheuba – und zwar mit einem besonders bissigen, silvesterwürdigen Rundumschlag. Unter dem Titel „Schönen guten (Silvester-)Abend“ widmet sich der Kabarettist jenen Fragen, die uns alle beschäftigen:

Was läuft schief in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft? Wer trägt Verantwortung – und kann man das alles vielleicht wieder „aus dem Bach herausfischen“?

Mit scharfem Humor baut Scheuba Dämme gegen den allgegenwärtigen Untergangsgeist und fragt süffisant:

Soll das „Ja natürlich“-Schweinderl Landwirtschaftsminister werden?

Hat Donald Trump ein Küchenkredenz-Problem?

Und darf man heutzutage überhaupt noch sagen, dass man heutzutage nichts mehr sagen darf?

Scheuba liefert Antworten – oder zumindest ein befreiendes Lachen. Und das ist gerade zu Silvester bekanntlich die beste Form der Notwehr. Prosit Neujahr!

Exklusives Weihnachts-Goodie für unsere Leserinnen und Leser

Im Rahmen unseres Adventkalenders dürfen wir heuer etwas ganz Besonderes verlosen – und das ist wirklich nicht selbstverständlich: Florian Scheuba selbst ermöglicht uns ein außergewöhnliches Goodie speziell für die Leserinnen und Leser des Wiener Bezirksblattes.

Hinter Türchen 3 verlosen wir 1×2 VIP-Karten der Kategorie A – inklusive Meet & Greet mit Florian Scheuba, zwei Gläsern Champagner und Fingerfood rund um den Jahreswechsel (ca. 23.45–00.15 Uhr) im Theater Akzent.

