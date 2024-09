Simmering: Senioren surfen sicher im Internet

Der Fonds Soziales Wien bietet in Kooperation mit Partnern in den nächsten Monaten kostenlose Internet-Workshops für Senioren an. Themen wie erste Schritte in der Welt des WWW und der sozialen Medien, Künstliche Intelligenz und Vor- und Nachteile der Digitalisierung wie auch Sicherheit im Internet werden in verschiedenen Gratis-Kursen abgedeckt.

Aller Anfang ist schwer? Das muss nicht sein, wenn man die richtige Unterstützung bekommt. Bei praxisnahen Gratis-Workshops des Fonds Soziales Wien in Kooperation mit Partnern, gewinnen Senioren mehr Sicherheit im Umgang mit den digitalen Medien.

Vorteile und Nachteile der Digitalisierung kennenlernen

Im Kurs-Modul „Keine Angst vor Digitalisierung“ lernen Sie die Geschichte der Digitalsierung, ihre Vorteile, aber auch Herausforderungen und Hürden dabei kennen. In diesem Workshop meistern Sie einige davon. Sie werden vertraut gemacht, wie Sie im Umgang mit digitalen Medien online sicher agieren und kommunizieren können.

Nach diesem Workshop können Sie nicht nur aktiv an der digitalen Gesellschaft teilnehmen, Sie haben auch einen Überblick darüber bekommen, was Smarthome und Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht.

Sattelfest im Umgang mit Online-Medien werden

Sie wollen sicher digital und online handeln? Im Workshop „Wir sind jetzt online und sicher!” gewinnen Sie viel Basiswissen – von der feinen Kunst der Online-Suche bis zur Kommunikation im Internet. Sie erlernen und üben, was Digitalisierung bedeutet und wo wir dieser begegnen. Nach diesem Workshop können Sie im Internet zielgerichtet Informationen recherchieren und auffinden. Sie kennen die unterschiedlichen Möglichkeiten und Arten von digitaler Kommunikation und können diese einsetzen, um Ihre Meinung zu teilen oder mit Freunden und Familie auch digital zu kommunizieren.

Sicherheit im Internet: Worauf man achten sollte

Sie surfen bereits im Internet, schreiben E-Mails und kommunizieren auf sozialen Medien. Doch Sie kennen sich mit Themen wie Internet-Sicherheit gar nicht aus. Im Kurs „Online– aber sicher!“ erlernen Sie, wie Sie nicht nur sicher im Internet surfen, sondern auch welche Arten von Betrug es gibt und wie man diese erkennen kann. Dabei werden Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Medien genauso behandelt wie der Schutz des eigenen Benutzerkontos durch gut gewählte Passwörter.

Termine und Orte:

Pfarre Altsimmering, Kobelgasse 13, 111o Wien

7. Oktober 2024, 9-12 Uhr, „Wir sind jetzt online und sicher“

21. Oktober 2024, 9-12 Uhr, „Keine Angst vor Digitalisierung“

28. Oktober 2024, 9-12 Uhr, „Online – aber sicher!”

Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis, Rappachgasse 44, 1110 Wien

6. November und 11. Dezember 2024, 15-18 Uhr, „Wir sind jetzt online und sicher“

13. November 2024 und 15. Jänner 2025, 15-18 Uhr, „Online – aber sicher!“

27. November 2024, 15–18 Uhr, „Keine Angst vor Digitalisierung“

Information und Anmeldung: Online über makethedifference.at/digital-workshops , per E-Mail an theres@makethedifference.at oder per SMS oder WhatsApp an 0664 348 30 41 (mit Angabe von Wunschtermin und Vor- und Nachname). Alternativ können Sie auch via Facebook oder Instagram mit ihrem Namen und dem Wunschtermin schreiben. Das eigene Gerät (Smartphone, Tablet oder Laptop) ist mitzubringen.