Simmering: Wienerlied-Gala am 24.11. im Amtshaus

Wiener Schmäh und traditionelles Liedgut erwarten alle Besucher der großen Wienerlied-Gala am Freitag, 24. November (18 Uhr) im Amtshaus Simmering am Eckplatz 2. Mit dabei das Hans Ecker Trio, Wienerlied-Königin Christl Prager und Top-Entertainer Harry Steiner.



Headliner des Abends ist das bereits legendäre Hans Ecker Trio. Peter Jägersberger, Rudi Bichler und Ecker haben in den 1990-iger Jahren zusammengefunden und ein eigenständiges Repertoire aufgebaut – vom Wienerlied über Parodien bis hin zu rockigen internationalen Klängen. Zwischendurch rennt stets der Wiener Schmäh und es fühlt jeder Gast: Die drei wollen ganz einfach ihr Publikum bestens unterhalten.

„Quetsch’n“, Gitarre und Bass

Wienerlieder bringt das Hans Ecker Trio in der Besetzung “Quetsch’n”, Gitarre und Bass. Darüber hinaus spannen eigene Arrangements einen musikalischen Bogen vom Swing bis zum Rock. Wenn Rudi Bichler bei jedem Auftritt versucht, sein perfektes Akkordeonspiel noch ein Stück weiter zu entwickeln, Peter Jägersberg die Gitarre jaulen lässt und Hans Ecker alles aus seiner Stimme herausholt, dann bekommen die Begriffe “Wienerlied” und “Wiener Schmäh” neue Bedeutung. Infos: www.hans-ecker-trio.at