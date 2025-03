Simmeringer Frauenmesse: Für Rechte und Chancengleichheit

Zum ersten Mal wurde in Simmering eine Frauenmesse ins Leben gerufen. Das historische Schloss Neugebäude diente als eindrucksvolle Kulisse für eine Veranstaltung, die ganz im Zeichen der Frauen stand. Initiator Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und sein Team sorgten in enger Zusammenarbeit mit dem Schloss Neugebäude für eine Veranstaltung, die Frauen in vielfältiger Weise unterstützte.

Mit insgesamt 14 Messeständen wurde eine breite Palette an Beratungs- und Informationsangeboten bereitgestellt. Themen wie Gewaltprävention, Frauengesundheit, Weiterbildung und soziale Unterstützung standen im Fokus. Die präsenten Organisationen – darunter Frauenhäuser, StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt, die Polizei mit dem Programm „Gemeinsam.Sicher“ sowie Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen – boten wertvolle Einblicke und konkrete Hilfestellungen. Während sich die Erwachsenen informieren konnten, sorgten die Kinderfreunde Simmering für eine professionelle Kinderbetreuung.

Hilfe zur Selbsthilfe aus der Krise

Ein zentrales Anliegen der Messe war es, Frauen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und ihnen Wege aus der Krise aufzuzeigen. Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein drängendes gesellschaftliches Problem. Organisationen wie die Frauenhäuser und StoP sensibilisierten für das Thema häusliche Gewalt und zeigten Möglichkeiten der Hilfe auf. Die Polizei informierte über Schutzmaßnahmen und rechtliche Optionen, während die psychosozialen Einrichtungen Anlaufstellen für Betroffene bereitstellten.

Gesundheitsvorsorge für Frauen

Ebenso wichtig war das Thema Frauengesundheit. Dr. Elisabeth Pittermann hielt einen aufschlussreichen Vortrag zu spezifischen Gesundheitsfragen von Frauen und betonte die Relevanz von Vorsorgeuntersuchungen. Die Krebshilfe sowie Fem Süd boten weiterführende Informationen, um Frauen in Gesundheitsfragen zu stärken.

Wirtschaftliche Unabhängigkeit stärken

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der wirtschaftlichen Eigenständigkeit von Frauen. Die VHS Simmering und AbZ*Austria stellten Bildungs- und Weiterbildungsangebote vor, um Frauen den Zugang zu besseren beruflichen Chancen zu erleichtern. Insbesondere für Frauen mit Migrationshintergrund oder in prekären Arbeitsverhältnissen wurde betont, wie wichtig Weiterbildung und Netzwerke sind, um die eigene Zukunft aktiv gestalten zu können.

Meilenstein für gezielte Frauenförderung

Die Simmeringer Frauenmesse setzte ein klares Zeichen für die Stärkung von Frauenrechten und die Chancengleichheit in der Gesellschaft. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigte sich erfreut über das positive Echo der Veranstaltung und betonte die Wichtigkeit solcher Plattformen.„Ich freue mich sehr, dass heuer zum ersten Mal eine Frauenmesse in Simmering stattfindet. Dank starker Partner vor Ort bietet diese Messe eine großartige Gelegenheit, sich zu vernetzen, zu informieren, auszutauschen und wertvolle Angebote kennenzulernen,“ erklärte Steinhart. Erfolgreiche Initiativen wie diese zeigen, dass Frauen gezielt gefördert werden müssen, um ihnen gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Mit der ersten Simmeringer Frauenmesse wurde ein wichtiger Meilenstein gesetzt – und der Grundstein für künftige Veranstaltungen dieser Art gelegt.

