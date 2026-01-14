Ein Beitrag, der von Herzen kommt

November ist bei den Imkern der Ortsgruppe 1 Simmering seit Jahren ein besonderer Monat. Beim Vereinsabend steht die Honigprämierung auf dem Programm. Bienenfreunde aus dem Bezirk bringen Proben ihres frisch geernteten Honigs mit. Vor allem Geschmack, Farbe und Charakter stehen dabei zur Testung. Doch hier geht es nicht nur um Siegel oder Auszeichnungen. Die Teilnahmegebühr besteht in der Spende von zwei 500‑Gramm‑Gläsern jedes Honigs, der zur Verkostung angemeldet wird. Diese traditionelle „Gebühr“ ist in Wahrheit ein Beitrag für den guten Zweck.

Der gesammelte Honig wird jährlich an eine Organisation übergeben, die Hilfe braucht und verdient. Für 2025 entschieden die Simmeringer Imker, ihre süße Ernte einem sozialen Projekt zu widmen, das Schutz und Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder bietet: dem Verein Wiener Frauenhäuser

32 Kilogramm Honig gesammelt

Dank des Engagements der Vereinsmitglieder – darunter auch Imker aus dem Bezirk Liesing und Obmann Gustav Penker – kamen beeindruckende 84 Gläser Honig zusammen. Das sind stolze 32 Kilogramm feinster heimischer Honig, die nun an die unterstützten Frauen und Kinder weitergegeben werden.

Die Wiener Frauenhäuser bieten nicht nur einen sicheren Ort, sondern auch psychosoziale Beratung, Begleitung bei rechtlichen Fragen und Perspektiven für eine neue Lebensplanung. Gegründet 1978, stehen sie anonym und kostenfrei als Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen bereit.