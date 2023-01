Der Simmeringer Lorymarkt geht in Winterpause. Die Geschichte des Markts geht bis ins Jahr 1874 zurück. Nach seiner Schließung 2009 feierte der Lorymarkt letztes Jahr sein Comeback – das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete.

Markt-Revival

Im September 2022 wurde dem Markt neues Leben eingehaucht. Seither bieten die Standlerinnen und Standler jeden Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr ihre Waren auf dem Platz an der Geiselbergstraße/Ecke Lorystraße. „Während der Winterpause werden wir einige Adaptionen durchführen, kleine Veränderungen vornehmen, um im März wieder voll durchzustarten“, verspricht Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Die Winterpause endet am Freitag, 10. März.

Derzeit erleben Märkte in Wien ein richtiges Revival. Neben dem Lorymarkt bieten der Alszeilenmarkt in Hernals, der Neubaumarkt in Neubau und der Matznermarkt in Penzing den Bezirksbewohnerinnen und -bewohnern die Möglichkeit, regionale Köstlichkeiten zu erwerben.