Mit viel Herzblut und Engagement organisiert die Pfarre zur Göttlichen Liebe auch heuer den beliebten Simmeringer Weihnachtsmarkt vor der Kirche am Enkplatz. Vom 13. November bis 21. Dezember 2025 verwandelt sich der Platz in ein kleines, leuchtendes Weihnachtsparadies – ein Treffpunkt für Nachbarn, Freunde und Familien, die gemeinsam den Advent genießen möchten.

Adventzauber mitten im Herzen Simmerings

Am Donnerstag, 13. November, um 16 Uhr ist es so weit: Die ersten Punschhäferl klirren, Lichterketten glitzern und Simmering feiert den Start in die schönste Zeit des Jahres. Die offizielle Eröffnung um 18 Uhr gestalten Pfarrer P. Mag. Jan Soroka CR und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, die mit ihren Begrüßungsworten und einer feierlichen Segnung den Weihnachtsmarkt symbolisch starten.

Hier trifft man sich, plaudert, lacht und wärmt sich bei einem heißen Getränk auf. Die familiäre Atmosphäre rund um die Kirche schafft jene besondere Mischung aus Dorfidylle und Wiener Schmäh, die man nur in Simmering findet.

Spezialitäten und echte Simmeringer Herzlichkeit

Der Weihnachtsmarkt mag klein sein, aber sein Angebot ist großartig. Zahlreiche Simmeringer Betriebe sorgen für kulinarische Vielfalt, unter anderem:

Feinschmeckertreff Di Grillo verwöhnt mit italienischen, spanischen und französischen Delikatessen, Käse, Oliven und mehr.

Café Zipp, eine Simmeringer Institution, bringt seine legendäre Geselligkeit mit warmem Lächeln, Musik und guter Stimmung auf den Markt.

Stefans Grillspezialitäten sorgen für herzhafte Schmankerl und traditionelle Wiener Küche: von deftigen Grillspeisen bis zu feinem Punsch.

Ob süß oder pikant, klassisch oder international, hier wird jeder Gaumen glücklich und jeder Hunger gestillt.

Basteln, Musik & Magie für die ganze Familie

Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz. Die Pfadfindergruppe 3 lädt Kinder zum Basteln und Keksebacken ein, und das Christkind schaut höchstpersönlich vorbei. Für Spannung sorgt eine mitreißende Krampusaufführung, während musikalische Live Acts und festliche Klänge die richtige Weihnachtsstimmung untermalen.

Bis 21. Dezember lockt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Handwerkskunst und weihnachtlicher Stimmung – perfekt, um dem vorweihnachtlichen Trubel zu entfliehen und einfach nur die Adventzeit zu genießen.

Weihnachten, wie es nur Simmering kann

Der Weihnachtsmarkt am Enkplatz ist ein Stück gelebte Nachbarschaft. Hier trifft man Freunde, tauscht Geschichten aus und spürt den Geist der Gemeinschaft. Also: Mantel an, Haube auf und nichts wie hin! Genieße die Adventzeit im Herzen von Simmering – bei Punsch, Lichterglanz und echter Wiener Herzlichkeit.

Simmeringer Weihnachtsmarkt

13. November-21. Dezember 2025

Vor der Kirche am Enkplatz, 1110 Wien

Pfarre zu Göttlichen Liebe