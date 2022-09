SK Rapid Blutspendeaktion im Allianz Stadion

Der SK Rapid ist sich seiner gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst und setzt unter der eigenen CSR-Dachmarke „Rapid leben“ vielfältige Aktionen um. Unter dem Motto „Gemeinsam. Grünes Blut. Spenden.“ startet der SK Rapid nun in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz eine Blutspendeaktion in Hütteldorf. Alle Rapid-Fans ab 18 Jahren sind daher eingeladen, Blut zu spenden und dadurch mitzuhelfen, dem derzeitigen Mangel an Blutkonserven entgegenzuwirken.

Als Dankeschön für die Unterstützung erhalten alle Rapidlerinnen und Rapidler, die am 27. September in Hütteldorf Blut spenden, ein Rapid-Armband sowie die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel mit tollen Preisen (u.a. zwei VIP-Karten für ein Heimspiel nach Wahl) teilzunehmen. Darüber hinaus wird um 18:00 Uhr auch ein Spieler des SK Rapid für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.

SK Rapid Blutspendeaktion

Dienstag, 27. September 2022

15:00 – 20:00 Uhr

Haupteingang, Allianz Stadion

Nähere Informationen gibt es im Flyer.

Potentielle Ausschlussgründe finden sich hier.