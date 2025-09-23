Wenn es um Fitness geht, denken die meisten an Sport und Bewegung. Doch auch unsere Haut braucht Pflege und gezielte „Trainingseinheiten“, um vital und straff zu bleiben. Genau hier setzt Dr. Kasimir an. Für jede Patientin und jeden Patienten erstellt sie individuelle Behandlungspläne, die auf genetische Voraussetzungen, Lebensstil und Hautzustand abgestimmt sind. Ziel ist es, die Hautqualität sichtbar zu verbessern und langfristig zu erhalten – für einen frischen, gesunden Look.

Kombinationen, die wirken

Besonders effektiv sind Behandlungskombinationen, die die Hautstruktur von innen heraus stärken. Zum Einsatz kommen unter anderem:

Medizinisches Microneedling

Morpheus8® – tiefes Needling mit Radiofrequenz

PRP-Behandlungen mit Eigenblut

Radiesse®

Ergänzend Filler und Botulinumtoxin A

„In Kombination entfalten diese Methoden eine nachhaltige Wirkung. So wird die Hautqualität verbessert und das Hautbild wirkt jünger und frischer.“

…erklärt Dr. Kasimir.

Kollagen – das Geheimnis straffer Haut

Ab dem 25. Lebensjahr produziert die Haut immer weniger Kollagen. Die Folge: Falten, nachlassende Spannkraft und ein müdes Erscheinungsbild. Ähnlich wie beim Muskeltraining können gezielte Reize die Hautzellen anregen, neues Kollagen zu bilden. Verfahren wie Microneedling und Radiofrequenz setzen kontrollierte Mikroverletzungen und Wärmeimpulse, die die Fibroblasten – die „Kollagenfabriken“ der Haut – aktivieren. Das Ergebnis: glattere, straffere und elastischere Haut.

Jeder Mensch ist einzigartig

Dr. Kasimir legt besonderen Wert auf individuelle Betreuung. Minimal-invasive Methoden, modernste Technologien und ihre chirurgische Erfahrung fließen in jeden Behandlungsplan ein.

„Ich sehe meine Arbeit nicht als rein kosmetische Tätigkeit. Mein Ziel ist es, Gesundheit, Ästhetik und Wohlbefinden miteinander zu verbinden.“

…betont die Ärztin.