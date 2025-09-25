„Olivenöl übers Brot kennt jeder. Aber wir wollten zeigen: Es geht auch anders.“

…erklärt Sarah Redenböck, Gründerin und CEO von Sarmakinas. Die Idee hinter dem Cocktail entstand direkt im Unternehmen, das 30 Hektar Olivenhaine in Messinien, Griechenland, bewirtschaftet. Mit dem Sarmatini wagt Sarmakinas einen Schritt in die Barkultur – mutig, elegant und überraschend. „Wir steuern den gesamten Prozess – vom Baum bis in die Flasche. Diese Nähe macht unser Öl einzigartig“, so Redenböck.

Das Besondere an Sarmakinas Olivenöl

Nicht jedes Olivenöl eignet sich für einen Cocktail. Sarmakinas Premium Olivenöl besticht durch hohen Polyphenolgehalt und niedrige Säure. Das verleiht ihm eine feine Pfeffrigkeit und elegante Schärfe. Diese Charakterstärke sorgt dafür, dass das Öl nicht nur Beiwerk ist, sondern den Metaxa verfeinert und dem Drink Tiefe und Persönlichkeit gibt.

Gerhard Tsai als kreativer Kopf

Entwickelt wurde der Drink von Gerhard Tsai, Inhaber der American Bar Tür 7. Tsai ist bekannt dafür, klassische Barkultur mit kreativen Ideen zu verbinden.

„Der Sarmatini ist klar, raffiniert und so einfach gemixt, dass er auch zuhause gelingt.“

…sagt Tsai. Serviert wird er exklusiv im edlen Lobmeyr-Glas, das dem Drink seinen finalen Schliff gibt.

So schmeckt der Sarmatini

In der Nase : warme Würze, frische Zitrusnoten

: warme Würze, frische Zitrusnoten Am Gaumen : vollmundig, seidig, sanft mit feiner salziger Nuance

: vollmundig, seidig, sanft mit feiner salziger Nuance Optisch : bernsteinfarben, brillant – fast glitzernd wie ein Diamant

Rezept für zuhause

Wer den Drink selbst probieren möchte, braucht nur wenige Zutaten:

70 ml Metaxa 12 Sterne

1 Barlöffel Sarmakinas Premium Olivenöl

½ Barlöffel Oregano

Eiswürfel, Orangenzeste

Alle Zutaten ins Rührglas geben, kalt rühren, in eine vorgekühlte Cocktailschale abseihen und mit Orangenzeste aromatisieren.

Exklusiv in der Tür 7

Der Sarmatini ist ab sofort nur in der American Bar Tür 7 in Wien erhältlich. Weitere Infos und das Rezept gibt’s unter: www.sarmakinas.com