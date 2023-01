„So ein Theater…“ in der Galerie am Park

Ab 24. Jänner geht es in der Galerie am Park um die Bretter, die die Welt bedeuten. Die Ausstellung „So ein Theater…“ behandelt die Schauspielerei seit der Antike. Auf Aktuelles wird ebenso Bezug genommen – wie das „Theater“ um André Heller.

Gezeigt werden spannende Radierungen und Holzschnitte. Die Vernissage findet am Dienstag, 24. Jänner 2023 um 18 Uhr 30 in der Galerie am Park, Liniengasse 2 a, 1060 Wien statt. Eröffnet wird die Ausstellung mit Arbeiten langjähriger Druckgraphiker mit einer Gesangs-Performance von Nicole Malbec. Sie singt bei der Vernissage die Arie „Non so piò cosà son cusà faccio“ aus der Oper „Le nozze di Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Angeboten werden auch handgedruckte Grußkarten, deren Erlös zu 100 Prozent der VinziRast zugutekommt.

Zu sehen sind Arbeiten aus dem Druck-& Graphik-Kabinett der Kunst VHS Wien. Etwa von Bettina Berger-Zimmermann, Richard Fehsl, Sieglinde Ferchner, Peter Gatscha, Elisabeth Gaviria, Wolfgang Haid, Ilse Kovacevic, Katharina Kovacevic, Gundula Löffelmann, Nicole Malbec, Helmut Maria, Otto Meyer, Leo Neugebauer, Eva Posch, Ulrike Trötzmüller, Ute Walter, Eleonore Weber, Diemut Wladar.

Ausstellungsende ist am Samstag, 4. Februar 2023, 12 bis 16 Uhr.