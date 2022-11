So geht’s zur digitalen Vignette

Die digitale Vignette bietet einige Vorteile im Vergleich zur Klebevignette: Sie ist an das Kennzeichen gebunden und somit für Wechselkennzeichen-Nutzerinnen und -nutzer praktikabler. Auch das lästige Aufkleben und Abschaben fällt bei der digitalen Variante weg. Ab sofort kann die digitale Vignette für das Jahr 2023 ganz einfach österreichweit bezogen werden. Kauft man die digitale Vignette zB beim ARBÖ, entfällt auch die 18-tägige Wartefrist – besonders für Kurz-Entschlossene ein Pluspunkt. Die Vignette ist ab 1. Dezember 2022 gültig. Die Bestellbestätigung, auf welcher das Kennzeichen angeführt ist, muss bis zum Ende des Verwendungszeitraumes aufbewahrt werden, eine Mitführpflicht im Kraftfahrzeug besteht allerdings nicht.

Beim Kauf einer Jahresvignette gibt es übrigens auch einmalig 40 Euro Ermäßigung beim Kauf der Jahresmautkarte für eine der folgenden Sondermautstrecken:

A 9 Pyhrn Autobahn, Gleinalm- und Bosrucktunnel

A 10 Tauern Autobahn, Tauern- und Katschbergtunnel

A 13 Brenner Autobahn

S 16 Arlberg Schnellstraße

Für Pendler ist die Jahresmautkarte auf allen Sondermautstrecken mit Vignettenermäßigung kostenlos.

Die Tarife für 2023 im Überblick:

Neue Tarife 2022 für Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

10-Tages-Vignette: EUR 9,90

2-Monats-Vignette: EUR 29,20

Jahresvignette: EUR 96,40

Neue Tarife 2022 für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette: EUR 5,80

2-Monats-Vignette: EUR 14,50

Jahresvignette: EUR 38,20

Vignettenpflicht

Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Wer ohne eine gültige Vignette erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu leisten. Gültig ist die neue Vignette ab 1. Dezember 2022 und sie läuft am 31. Jänner 2024 ab. Die Vignette für das Jahr 2022 behält noch bis 31. Jänner 2023 ihre Gültigkeit.