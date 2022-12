So lange haben Geschäfte zu Heiligabend geöffnet

Das große Fest rückt immer näher, die letzten Vorbereitungen möchten getroffen werden. Die wirklich letzten Geschenke müssen jetzt noch besorgt werden. Doch wie lange haben die Geschäfte in Wien am 24. Dezember geöffnet? Wir verraten es ihnen!

Öffnungszeiten

Für spätentschlossene hat der Handel am 24. Dezember noch bis 13:00 Uhr geöffnet. Davon ausgenommen sind Süßwarenhändler und Blumengeschäfte. Die dürfen bis 18:00 Uhr offenhalten.

„Auch am 24. Dezember kann das Christkind also noch Geschenke für Heilig Abend einkaufen. Der stationäre Handel in Wien freut sich auf die Spätentschlossenen,“ erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK) Wien.