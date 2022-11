So trainieren die 48er für den Winter

Die Temperaturen sinken, die ersten Schneeflocken sind gefallen. Kurzum, der Winter naht. Damit beginnt die Wintersaison der 48er. Um auf den Winter gut vorbereitet zu sein, übte der Winterdienst der orangen Magistratsabteilung den „Ernstfall“.

1.400 Mitarbeiter

Auf dem Gelände des Mistplatzes Auhof wurde mit Hilfe von Schaumschnee simuliert und mit dem Pflug geübt. Beim Ziel schieben, Pflugslalomfahren und der Schneekettenchallenge wurden wichtige Kompetenzen und Fähigkeiten für den Winterdienst in Erinnerung gerufen oder weiterentwickelt – konkret trainiert wurde zum Beispiel Parcour-Fahren mit Slalom vorwärts und rückwärts, Zielbremsung, Zielscheiben, Rampe fahren oder Parkplatz ausräumen.

„Der nächste Winter steht vor der Tür und die 48er ist bestens vorbereitet!“ betont Stadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auch wenn derzeit die Straßen noch frei von Schnee und Eis sind – die Wetterlage kann sich jederzeit rasch ändern. Der Winterdienst der 48er bereitet gut auf einen möglichen Einsatz vor. Bis zu 1.400 bestens geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie insgesamt 280 – eigene und private – Räum- und Streufahrzeuge stehen zur Verfügung. Beim Training der letzten Tage wurde unter anderem die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge sichergestellt!“

(C) PID/Markus Wache: Stadtrat Jürgen Czernohorszky war beim Einsatztraining dabei.

Neue Fahrzeuge für die Radler

Innovative Streutechnologien sind seit Jahren in Verwendung und sorgen dafür, die Streumengen in Wien so gering wie nötig zu halten. Laufend werde an Optimierungen gearbeitet. Beispielsweise gibt es vor Schneefällen die Möglichkeit des präventiven Einsatzes von reiner Sole. Dadurch bleiben weder Schnee noch Eis an der Fahrbahn haften und der Gesamtverbrauch von Auftaumitteln kann geringer als sonst gehalten werden.

Der Winterdienst der 48er betreut nicht nur Straßen, sondern auch das Radwegenetz. Im Vorjahr wurden neue Fahrzeuge angeschafft, die bei der Betreuung der Radwege zum Einsatz kommen. Diese sind Knicklenkerfahrzeuge und damit sehr wendig, wodurch die Betreuung der Radwege vereinfacht wird. Wie alle anderen Winterdienstfahrzeuge der 48er sind diese mit modernster Solestreutechnologie ausgestattet.