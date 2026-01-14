Die gebürtige Iranerin, die vor 32 Jahren nach Österreich kam, möchte Politik offen, nahbar und mutig gestalten. „Gemeinsam können wir viel bewegen!“, betonte sie bereits bei ihrer Angelobung. Nun lädt sie zu einer Solidaritäts-Aktion für die Freiheitskämpfer im Iran.

Kundgebung am Sonnbergplatz

Unter dem Motto „Ihr Mut – Unsere Solidarität“ organisiert die SPÖ Döbling am Freitag, 17. Jänner, von 15 bis 17 Uhr eine Kundgebung am Sonnbergplatz. Man wolle ein klares Zeichen setzen – parteiübergreifend und für alle sichtbar. „Solidarität ist Pflicht. Menschenrechte sind nicht verhandelbar“, so Bayat. Unterstützung erhält sie von ihren Parteikollegen, die die Aktion gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Erwünscht ist rege Teilnahme aus der gesamten Nachbarschaft.

Fokus auf Frauenrechte

Bereits im vergangenen Jahr hat Bayat gemeinsam mit Gemeinderätin Patricia Anderle (Landstraße) eine vielbesuchte Ausstellung zur feministischen Revolution #FrauLebenFreiheit organisiert. Die Schau beleuchtete drei Jahre Kunst, Politik und Menschenrechtskampf im Iran und fand großen Anklang bei Besucherinnen und Besuchern.

Aufruf an die Bevölkerung

Die SPÖ Döbling ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, am Freitag Flagge zu zeigen:

Wann: Freitag, 17.01., 15–17 Uhr

Wo: Sonnbergplatz, 1190 Wien

„Mach mit, komm vorbei und unterstütze die Menschen im Iran!“ lautet der eindringliche Appell der Organisatoren.