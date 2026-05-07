05Wer in der Donaustadt nach einer unkomplizierten Mischung aus Kulinarik, Erholungsraum und Freizeitspaß sucht, sollte jetzt genauer hinschauen: Der Donauturm erweitert sein Angebot und verwandelt die Fläche rund um das Wahrzeichen in einen lebendigen Treffpunkt – perfekt für spontane Nachmittage, Familienausflüge oder laue Sommerabende.

Dolce Vita im neuen „Donauturm Garten“

Mit dem „Donauturm Garten“ zieht mediterranes Flair in den Donaupark ein. Auf rund 400 Quadratmetern entsteht ein luftiger Aufenthaltsbereich mit etwa 130 Sitzplätzen mitten im Grünen. Herzstück ist ein Pop-up-Konzept mit italienischen Klassikern: frisch gebackene Pizzen, von Margherita bis zu kreativen Varianten, dazu Tiramisu und sommerliche Drinks wie Spritz oder alkoholfreie Erfrischungen.

Das Besondere: Alles gibt’s auch zum Mitnehmen. Wer mag, breitet seine Decke im Park aus oder genießt die Köstlichkeiten direkt vor Ort. Vier kostenlose Hüpfburgen sorgen dafür, dass auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen. Geöffnet ist der Garten aktuell von Freitag bis Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen, in den Sommerferien wird täglich aufgesperrt. Bei Schlechtwetter pausiert der Betrieb.

Eisgenuss mit Handschrift aus der Steiermark

Was wäre ein Wiener Sommer ohne Eis? Genau hier setzt die Kooperation mit Eis-Greissler an. Direkt beim Eingangsbereich lockt eine eigene Eis-Hütte mit handwerklich hergestellten Sorten aus der Buckligen Welt.

Ob fruchtig, cremig oder überraschend kreativ – die Qualität der Zutaten und die Liebe zum Detail schmeckt man. Die Hütte hat bei Schönwetter täglich geöffnet und ergänzt das Angebot ideal für einen süßen Zwischenstopp nach dem Spaziergang oder vor dem Turmbesuch.

Erlebnis Donauturm: Eine Portion Abenteuer

Der Donauturm selbst bleibt natürlich immer ein Highlight. Mit 252 Metern ist er seit Jahrzehnten das höchste Bauwerk Österreichs und ein Fixpunkt der Wiener Skyline. Neben der Aussicht bieten sich immer mehr Erlebnisangebote – von der spektakulären Rutsche bis zu den neuen Höhenangst-Workshops.

Ein besonderes Zuckerl gibt es rund um den Eurovision Song Contest 2026. Besucher, die über die ivie-App von WienTourismus ein Kombiticket aus Eintritt und Rutsche buchen, erhalten in der ESC-Woche von 11. bis 17. Mai 2026 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt sowie ein kostenloses Rutschticket.

donauturm.at