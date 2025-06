SommerLeseClub Wien: Lesen, Pickerl sammeln & gewinnen

Bücherwürmer aufgepasst! Der SommerLeseClub der Stadt Wien startet in die nächste Runde und verspricht eine spannende Ferienzeit voller Geschichten, Magie und Überraschungen für alle zwischen 6 und 14 Jahren.

Sommerferien und Langeweile? Nicht in Wien! Bis 12. September laden die Büchereien der Stadt alle jungen Leser ein, sich auf ein einzigartiges Leseabenteuer zu begeben. Mit dabei: das neue Pickerlheft rund um Kim – ein mutiges Kind auf einer fantastischen Reise. Wer fleißig liest, bewertet und Pickerl sammelt, kann nicht nur tolle Preise gewinnen, sondern auch mit einem Lesezertifikat glänzen.

Geschichten sammeln statt Sonnenbrand

In der neuen Ausgabe des SommerLeseClubs stehen nicht Strandurlaub oder Badesee im Fokus, sondern Kim, die Heldin der fantasievoll illustrierten Geschichte von Carmen Tung. Kim reist durch Dschungel und Meer, begegnet Piratten und Zauberwesen – und das alles an einem einzigen Ort: der Bücherei. Das dazugehörige Pickerlheft gibt’s in allen 37 Stadtbüchereien kostenlos für alle mit Büchereikarte, die ebenfalls gratis für alle bis 18 ist.

Lesespaß mit Belohnungseffekt

Das Prinzip ist einfach: Buch, Comic oder Hörbuch ausleihen, lesen oder hören, bewerten – und schon wandern Überraschungspickerl ins Heft. Je mehr Bewertungen, desto mehr Pickerl. Und wer mindestens eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch an der Sommerverlosung teil. Für fleißige Leser gibt’s auch ein offizielles Lesezertifikat, das sogar in der Schule als Nachweis für außerschulisches Engagement gilt.

Ein Sommer fürs Leben

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling bringt es auf den Punkt: „Der SommerLeseClub ist eine Eintrittskarte in ein großes Universum.“ Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs betont: Lesen sei die Basis für Fantasie, Lernen und Teilhabe. Wer sich also diesen Sommer mit Kim und Co. auf Geschichtenreise begibt, sammelt nicht nur Pickerl, sondern auch wertvolle Erfahrungen fürs Leben.

buechereien.wien.gv.at