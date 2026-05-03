Die repräsentative Untersuchung zeigt ein klares Bild: Zwei Drittel (66 %) bewerten die Austragung in Wien als positiv bis sehr positiv für ihre Stadt. Seit 2016 erhebt der WienTourismus mit dem Marktforschungsinstitut MANOVA die Tourismusakzeptanz der Bevölkerung. Für die ESC-Auswertung wurden zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 1.877 Wiener im Alter von 18 bis 70 Jahren befragt.

Sehr positive Bewertung

Und die Vorfreude auf das Ereignis des Jahres ist da: Zwei Drittel freuen sich auf den Song-Contest. Weitere Details dazu: 44 % sind stolz bis sehr stolz darauf, dass Wien durch den ESC die gelebte Diversität, Weltoffenheit und den gegenseitigen Respekt der Welt präsentieren kann. 19 % planen aktuell, an Side-Events des ESC teilzunehmen.

Die meisten wissen Bescheid

Bescheid wissen fast alle Wiener, laut der Umfrage sind es genau 89 %, denen bewusst ist, dass der ESC von 10. bis 16. Mai in der Stadthalle stattfindet. “Dass der Eurovision Song Contest auf so breite Zustimmung der Wiener Bevölkerung trifft, ist ein deutliches Zeichen: Der ESC hat starken Rückenwind aus der Stadt”, freut sich Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner.