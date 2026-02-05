Der Februar steht im Zentrum Simmering ganz im Zeichen der Familie. Mit kreativen Mitmachangeboten, viel Farbe und bekannten Kinderlieblingen bietet das Einkaufszentrum auch in der närrischen Zeit abwechslungsreiche Unterhaltung für kleine und große Besucher. Zwei beliebte Events laden bei freiem Eintritt zum gemeinsamen Erleben, Basteln und Lachen ein.

Faschingsspaß für kleine und große Narren

Am 7. Februar treiben es im Zentrum Simmering Familien mit Kindern von 10 bis 18 Uhr richtig bunt. Der Super Family Samstag steht diesmal ganz unter dem Motto Fasching. Gemeinsam basteln Kinder lustige Faschingshüte, beim beliebten Kinderschminken verwandeln sie sich in Prinzessinnen, Löwen, Superhelden oder fantasievolle Wunschfiguren.

Auch für die kleinsten Gäste ist gesorgt. Ein eigener Kleinkinderbereich lädt zum Spielen, Entdecken und Wohlfühlen ein. Wie immer begleiten bestens geschulte Kinder-Animateurinnen und -Animateure das Programm und sorgen für Action, Kreativität und gute Laune. Der Eintritt ist frei. Der Super Family Samstag findet jeden ersten Samstag im Monat im Zentrum Simmering statt und bietet Spiel, Spaß und Bastelvergnügen für die ganze Familie.

Trari, trara, der Kasperl ist auch schon da!

Am 14. Februar heißt es dann wieder: „Kasperl, Kasperl!“ Der beliebte Kasperl-Samstag bringt spannende Geschichten und viel Gelächter ins Zentrum Simmering. Gemeinsam mit seinen Freunden erlebt der Kasperl ein neues Abenteuer, bei dem Mitfiebern und Mitrufen ausdrücklich erwünscht sind.

Die Vorstellungen starten um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr, der Eintritt ist ebenfalls frei. Schon vormerken: Die nächsten Kasperl-Termine finden am 14. März, 11. April, 9. Mai und 13. Juni statt.

Das Zentrum Simmering zeigt auch im Fasching, wie unkomplizierte Familienunterhaltung aussieht: kostenlos, liebevoll gestaltet und mitten im Grätzl – perfekt für gemeinsame Zeit mit jeder Menge Spaß.

zs.co.at

Fotos: Freepik.com