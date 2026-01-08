Der Botanische Garten Wien ist im Winter ein Ort der Ruhe. Gerade dann entfaltet er eine besondere Magie und wird zur Bühne für Geschichten, die wärmen, berühren und verbinden. Mit dem Angebot “Märchengarten” lädt die renommierte Erzählerin Birgit Lehner dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und lauschen zu lernen: der eigenen inneren Stimme ebenso wie zeitlosen Erzählungen aus Mythos, Literatur und Volksmärchen.

Wintermärchen für kleine und große Zuhörer

An ausgewählten Terminen führt Lehner durch die winterliche Gartenlandschaft und erzählt herzerwärmende Märchen für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Dabei geht es um Schneekinder und Eis-Herzen, um die Geheimnisse des Winters und um die Kraft von Geschichten in der sogenannten stillsten Zeit des Jahres. Der Märchenspaziergang dauert rund eineinhalb Stunden, ein Wintererlebnis ganz im Zeichen von Fantasie und Entschleunigung.

Termine: 17.1. und 18.1.2026, 14-15.30 Uhr

“Märchengarten” für Verliebte zum Valentinstag

Im Februar schlägt der “Märchengarten” leisere, tiefere Töne an. Rund um den Valentinstag widmet sich Birgit Lehner den großen Liebesgeschichten der Menschheit bei “Die Liebe geht seltsame Wege”. Von Adam und Eva bis zu tragischen Missverständnissen spannt sie einen erzählerischen Bogen voller Sehnsucht, Leidenschaft, Streit und Versöhnung. Dieser Rundgang richtet sich an Erwachsene. Ein besonderes Geschenk voller Poesie für einen lieben Menschen.

Termine: 14.2. und 15.2.2026, 14-15.30 Uhr

Erzählkunst mit internationalem Renommee

Birgit Lehner war lange als Schauspielerin (u. a. am Wiener Burgtheater) engagiert, bevor sie sich ganz der Kunst des Erzählens widmete. Heute begeistert sie auf internationalen Festivals, in Theatern, Schulen und Bibliotheken. Ihre Geschichten leben von Präsenz, Sprachkraft und einem feinen Gespür für Stimmungen. Qualitäten, die den “Märchengarten” im Botanischen Garten zu einem winterlichen Kulturhöhepunkt machen.

“Märchengarten” im Botanischen Garten

Treffpunkt: Eingang Alpengarten

Kosten: 12 Euro für Kinder, 18 Euro für Erwachsene

Anmeldung per E-Mail bis zwei Tage vor dem Termin erforderlich.

Foto: Freepik.com