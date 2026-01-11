Eis wird zur Bühne, Bewegung zur Emotion. Mit Holiday on Ice Horizons zieht eine der spektakulärsten Eisshows der Welt im Jänner in die Wiener Stadthalle ein. Internationale Spitzenläufer:innen, moderne Sounds und beeindruckende Bühnentechnik verschmelzen zu einem Show-Erlebnis, das gleichermaßen begeistert, berührt und mitreißt. Horizons steht für Aufbruch, Dynamik und große Unterhaltung und trifft damit den Nerv von Eisshow-Fans ebenso wie von Familien mit Kindern.

Eine Reise in neue Welten auf dem Eis

Mit Holiday on Ice Horizons blickt die traditionsreiche Eisrevue mutig nach vorne. Die neue Produktion erzählt in eindrucksvollen Bildern von Aufbruch, Wandel und der Lust, neue Horizonte zu entdecken. Szenen wechseln fließend von urbanen Landschaften zu poetischen Traumwelten, getragen von dynamischen Choreografien und modernem Sound. Das Ensemble gleitet scheinbar mühelos über das Eis, mal kraftvoll und rasant, mal leise und emotional.

Weltklasse-Sport trifft große Showkunst

Was Horizons so besonders macht, ist die perfekte Balance aus sportlicher Höchstleistung und großer Unterhaltung. Internationale Eiskunstlauf-Stars zeigen spektakuläre Sprünge, raffinierte Formationen und fein abgestimmtes Zusammenspiel. Unterstützt wird das Geschehen von innovativer Lichttechnik, eindrucksvollen Projektionen und aufwendig gestalteten Kostümen. So entsteht ein Gesamtkunstwerk, das nicht nur Eislauf-Fans begeistert.

Ein Familienerlebnis mit Gänsehautgarantie

Holiday on Ice ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender – und Horizons knüpft genau dort an. Die Show ist verständlich erzählt, visuell überwältigend und damit ideal für Familien mit Kindern. Staunen, Begeisterung und leuchtende Augen sind garantiert, wenn die Eiskunstläufer:innen das Publikum auf eine emotionale Reise mitnehmen. Ein Winterhighlight, das großen und kleinen Besuchern lange in Erinnerung bleibt.

Holiday on Ice Horizons

22. Jänner-1. Februar 2026

Wiener Stadthalle, Halle D, 1150 Wien

Tickets: Ab 32 Euro im Vorverkauf, Kinder bis 15 Jahre zahlen die Hälfte, Ermäßigungen für Rollstuhlbenutzer:innen und Begleitung sowie Senior:innen ab 65 Jahre. Auf www.stadthalle.com, unter 01/79 999 79 und an den Kassen der Wiener Stadthalle Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.