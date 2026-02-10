Dass Mitglieder des britischen Hochadels den Wiener Opernball besuchen, gilt seit jeher als außergewöhnliche Ehre. Umso größer ist die Aufmerksamkeit rund um die beiden Spencer-Schwestern: Als Nichten der unvergessenen Prinzessin Diana stehen Lady Eliza und Lady Amelia wie kaum jemand sonst für den Mythos moderner Royals – stilbewusst, weltgewandt und absolut medienwirksam.

Mehr als nur Royals: Zwei Topmodels mit Weltkarriere

Doch nicht nur ihre Herkunft macht sie zu begehrten Gästen. Die Zwillingsschwestern sind seit Jahren erfolgreiche Topmodels, laufen auf den wichtigsten Fashion Weeks in Paris, Mailand, London und New York und sind regelmäßig auf den Covers internationaler Modemagazine zu sehen.

Zusammenarbeiten mit Luxusmarken wie Tiffany, Chopard, Oscar de la Renta, Zuhair Murad, Armani und Versace unterstreichen ihren Status als internationale Stil-Ikonen. Zusätzlich sind beide zunehmend auch als Markenbotschafterinnen und kreative Partnerinnen großer Labels aktiv.

Mode trifft Tradition: Opernball mit internationalem Flair

Ihre Präsenz beim Wiener Opernball verbindet auf besondere Weise internationale Modekompetenz mit kultureller Tradition und gesellschaftlicher Eleganz. Lady Amelia und Lady Eliza stehen damit exemplarisch für eine neue Generation moderner Royals, die Tradition und Zeitgeist mühelos miteinander verbinden.

Das Outfit steht: Luxuslabels von Kopf bis Fuß

Für ihren großen Auftritt in Wien setzen Lady Amelia und Lady Eliza auf ein Styling, das Fashion-Fans weltweit aufhorchen lässt. Geplant sind unter anderem:

Roben von Oscar de la Renta

High Jewellery von Chopard

Handtaschen von Aspinal

Handschuhe von Cornelia James

Schuhe von Aquazzura

Damit bringen die beiden nicht nur royalen Glanz, sondern auch internationales Mode-Flair in die Wiener Staatsoper.

Gastgeber begeistert: „Eine der größten Sensationen des Abends“

Adi Weiss und Michael Lameraner zeigen sich überglücklich:

„Dass Lady Amelia und Lady Eliza unsere Einladung angenommen haben, ist für uns eine außergewöhnliche Auszeichnung. Diese Zusage ist zweifellos eine der größten Society-Sensationen des diesjährigen Opernballs und verleiht dem Abend ein einzigartiges royales Strahlen.“

Die Spencer-Schwestern: „Wir freuen uns sehr auf Wien“

Auch Lady Amelia und Lady Eliza selbst zeigen sich begeistert