Die Auswahl reicht von warmen Mahlzeiten über Schulmaterial bis hin zu medizinischer Versorgung oder Hilfe für Familien. Jede Spende geht direkt an die jeweilige Partnerorganisation.

Internationale Aktion erstmals in Wien

Die Giving Machines sind Teil einer weltweiten Weihnachtsinitiative der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage und wurden bereits in vielen Städten erfolgreich umgesetzt. Nun feiert das Format seine Österreich-Premiere im 14. Bezirk. Die feierliche Eröffnung übernahm keine geringere Persönlichkeit als Fußballlegende Toni Polster, der auch gleich die symbolische Erstspende tätigte.In Wien wird das Projekt gemeinsam mit der Diakonie Österreich, den VinziWerken, der Ronald McDonald Kinderhilfe und World Vision Österreich

umgesetzt. „Diese Zusammenarbeit zeigt, was möglich ist, wenn Kirche und Hilfsorganisationen gemeinsam handeln: Menschen erhalten eine einfache, transparente und unmittelbare Möglichkeit, Gutes zu tun – mitten im Alltag“, betont Simon Soucek, österreichischer Kirchenvorstand der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Die Spendenmöglichkeiten starten bereits ab wenigen Euro.

Von warmen Mahlzeiten bis zu Hühnern und Ziegen

Die angebotenen Hilfspakete decken ein breites Spektrum ab – von Unterstützung für Menschen in Wien bis zu Projekten in Entwicklungsländern.

• VinziWerke: warme Mahlzeiten, sichere Schlafplätze oder Kleidung für obdachlose Menschen.

• World Vision: internationale Hilfsgüter wie Hühner, Ziegen oder Aufbaunahrung für Kinder.

• Ronald McDonald Kinderhilfe: etwa Kuscheldecken, Stofftiere oder „drei Nächte Nähe“ für Eltern schwer kranker Kinder.

• Diakonie: Schulmaterial, Lego-Sets oder Setzlinge für Gartenprojekte von Menschen mit Behinderungen.

„Die Spenden-Aktion Giving Machine macht soziales Engagement im Advent erlebbar. Gemeinsam ermöglichen wir konkrete Hilfe – wie ein gesundes Essen, Lernmaterial oder medizinische Versorgung für Menschen ohne Krankenversicherung.“

…sagt Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Niederschwellige Hilfe, die wirkt

Optisch erinnert der Automat fast an einen Snackspender, doch sein Effekt ist deutlich größer: Seit der Einführung 2017 wurden weltweit über 22 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Konzept zeigt, wie stark der Wunsch nach unkompliziertem Helfen ist, wenn die Gelegenheit direkt vor einem liegt.

Bis 6. Jänner steht die Giving Machine im Obergeschoß des Auhof Centers und macht Wien für mehrere Wochen Teil einer internationalen Spendenbewegung. Wer also noch auf Geschenkesuche ist, kann dabei ganz unkompliziert auch anderen eine Freude bereiten.

Standort: Auhof Center, Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien, Eingang 6, 1. Stock, Store 155 (neben Intersport).