Die unvergesslichen Melodien des legendären Filmkomponisten Ennio Morricone kehren zurück auf die Bühne – live interpretiert vom Grande Moravia Orchester und geleitet vom renommierten tschechischen Stargeiger Ladislav Pavluš, gerne als „André Rieu des Ostens“ bezeichnet.

Ein Abend wie ein lebendiger Film

Schon die ersten Töne lassen Bilder entstehen: staubige Westernlandschaften, wortlose Blicke, leise Spannung – jene Atmosphäre, die Morricone zu einem der prägendsten Komponisten der Filmgeschichte machte.

Das Konzert im Akzent bringt genau diese Emotionen zurück: von epischen Hymnen wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ bis zu fein gesponnenen, zarten Melodien, die sich direkt ins Herz spielen.

Jeder Ton wirkt wie ein kleines Kinoerlebnis – nur ohne Leinwand, dafür umso unmittelbarer.

Grande Moravia Orchester: Klang aus einer anderen Welt

Für den unverwechselbaren Morricone-Sound sorgt das renommierte Grande Moravia Orchester, das für seine authentischen, gefühlvollen Interpretationen bekannt ist.

Ein besonderes Highlight: der Einsatz eines Zymbals, der dem Klangbild eine ungewöhnliche, fast magische Farbe verleiht – und Morricones Kompositionen besonders lebendig macht.

Der Maestro am Bogen: Ladislav Pavluš

Unter der Leitung von Ladislav Pavluš, der internationale Bühnen seit Jahren begeistert, erhält dieses Tribute-Konzert eine ganz individuelle Note. Pavluš verbindet technische Präzision mit großer Emotionalität – und versteht es, das Publikum in die Welt des italienischen Meisters mitzunehmen.

Warum Sie dabei sein sollten

Ein einzigartiges musikalisch-cineastisches Erlebnis in Wie

Originalgetreuer Morricone-Sound inklusive Zymbal

Musik, die seit Generationen berührt, verbindet – und einen Abend lang das Kino ins Konzertsaallicht holt

Ein Termin, der Musikliebhaberinnen und Filmfans gleichermaßen begeistert – und ein Konzert, das in Erinnerung bleibt.

Mehr Infos und Karten unter www.akzent.at