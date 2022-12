Sportangebote für Kurzentschlossene

Du möchtest mit der Bewegung nicht bis ins neue Jahr warten, sondern gleich starten?

Für alle, die mit guten Vorsätzen nicht auf den Jänner warten wollen, ist TRY IT NOW von ASKÖ WAT Wien genau das Richtige! Ab 1. Dezember gibt es die Möglichkeit ins Sportprogramm des laufenden Semesters einzusteigen – natürlich zu einem entsprechend reduzierten Preis. Endet das Semester (Mitte Jänner), endet auch die Mitgliedschaft. So kann ohne Bindung und Risiko einfach losgesportelt werden. Das beim Sport ausgeschüttete Dopamin bringt dich gut gelaunt mit Schwung und Elan durch die kalte Jahreszeit.

Hat’s dir gefallen? Dann mach beim Gewinnspiel mit: Unter allen TRY IT NOW Anmeldungen verlost das ASKÖ WAT Wien eine Mitgliedschaft für das Sommersemester 2023. Du kannst also gleich dranbleiben und weitersporteln.

Wenn du der Typ „Neues Jahr- neue Sportart“ bist, kannst du trotzdem mitmachen. Der Gutschein ist nämlich für ein beliebiges Angebot aus dem Bewegungsprogramm einlösbar. Das Team vom ASKÖ WAT Wien berät dich gerne bei der Auswahl einer passenden Sporteinheit.

Alle Informationen zum Programm und zum Gewinnspiel: www.askoewat.wien