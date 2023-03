„Sportplatztour“ geht in die Verlängerung

Bezirksvorsteher Marcus Franz ist im Frühjahr wieder auf den Favoritner Sportplätzen unterwegs. Auf seiner „Sportplatztour“ besucht er insgesamt 11 Matches.

Das Format ist eine Fortsetzung der im Jahr 2018 gestarteten „Sportplatztour“, bei der die Rückmeldung so positiv war, dass es nun in die Verlängerung geht. Unter den Spielen, die Franz besucht, ist auch das Match zweier Damenmannschaften (FSC Favoriten vs. DSG Gep 20 Girls am 22. April, Heubergstättenstraße 1). Beim Besuch erhält jeder Favoritner Verein als kleines Präsent einen neuen „Österreich Bundesliga Pro Spielball“ von Adidas. Der Bezirkschef: „Ich war früher selbst Fußballer. Den Sport zu fördern und den Nachwuchs, Fans und Spieler zu besuchen, ist mir ein wichtiges Anliegen.“

Favoriten – die Werkbank für Fußballgötter

Mit der Dichte an Traditionsvereinen gilt der „Zehnte Hieb“ seit jeher als die Werkbank für hochkarätige Fußballer: Matthias Sindelar (ASV Hertha Wien) spielte im österreichischen Wunderteam als Kapitän und 1931 sogar als Weltmeister (mit einem 5:0 über Schottland, Spielort Wien). Walter Zeman war einer der besten Torhüter, die Österreich je hatte. Aus jüngerer Zeit bekannt sind Ernst Baumeister (SV Wienerfeld), Robert Pecl (Rapid Oberlaa), Robert Sara (FK Austria Wien, Favoritner AC), Andreas Ogris (Favoritner AC, FK Austria) oder Peter Stöger (Favoritner AC, FK Austria Wien).