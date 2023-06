Sprachförderkräfte für Wiener Kindergärten gesucht

Derzeit sucht die Stadt dringend angehende Sprachförderkräfte, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr im Rahmen eines Termins in einem Meidlinger Kindergarten hinwies. Bis 2025 wird sukzessive um rund 150 zusätzliche Sprachförderkräfte auf insgesamt 500 aufstocken.

Mehrsprachigkeit ist eine Kompetenz und wertvolle Ressource in einer vernetzten Welt. Im Kindergarten ist die gemeinsame Sprache aber Deutsch. Um allen Kindern eine gute Basis für ihren gesamten Lebensweg und ihre Bildungslaufbahn zu ermöglichen, werden Kinder mit Sprachförderbedarf in ihrer sprachlichen Entwicklung in Deutsch durch vielfältige spielerische Aktivitäten unterstützt. Gelegenheiten, diese Förderung in den Alltag zu integrieren, finden sich überall. Der Kindergarten bietet zahlreiche Anlässe, um sprachliche Inhalte in Handlungen einzubetten und Kindern Freude an Kommunikation zu vermitteln. Dabei sind alle Erwachsenen stets wichtige Sprachvorbilder.

Deutsch als Basis – Sprache spielerisch stärken

Sprache macht Kinder stark. Durch Sprache können sie in Kontakt mit anderen treten, mitreden, und die Welt in all ihren Facetten entdecken und begreifen. Pädagogische Fachkräfte und Sprachförderkräfte ergänzen einander diesbezüglich in der Bildung und Förderung der Kinder. Das gesamte Team begleitet sie im Alltag mit gezielten Angeboten. Zusätzlich unterstützt die Sprachförderkraft die Kinder im vorletzten und letzten Kindergartenjahr individuell und situationsorientiert.

Dazu Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Sprachförderkräfte sind ein ganz wesentlicher Bestandteil eines effizienten Kindergartens. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass die Sprache der Schlüssel für ein erfolgreiches, geglücktes Leben ist. Umso wichtiger ist es, dass alle Kinder, egal woher sie ursprünglich kommen, den Erwerb der deutschen Sprache schnellstmöglich bewerkstelligen. Hier leisten die Sprachförderkräfte in den Wiener Kindergärten einen wesentlichen Beitrag.“

Bewerbungsfenster für angehende Sprachförderkräfte

Derzeit werden Sprachförderkräfte für Wiens Kindergärten gesucht. Wiederkehr weist deshalb auf das momentane Bewerbungsfenster der Stadt hin: „Ich hoffe, dass sich viele Personen finden, die in Zukunft diesen spannenden Beruf ausüben möchten!“ Wer sich für eine sinnstiftende Tätigkeit im Bildungssystem interessiert, kann sich noch bis 16.06. online über die Website jobs.wien.gv.at bewerben.