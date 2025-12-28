Die häusliche Pflege von nahestehenden Personen ist nicht nur eine psychische Belastung, sondern wirft auch Fragen auf, denen die Betreuenden oft hilflos gegenüberstehen. Um hier mehr Unterstützung zu leisten, bietet die Bezirksvorstehung in Zusammenarbeit mit den Pflege- und Betreuungsdiensten des Fonds Soziales Wien ab 8. Jänner monatliche Beratungen im Amtshaus an. Gesundheits- und Krankenpflegeexpert:innen stehen dabei zu pflegerischen, medizinischen, rechtlichen und sozialen Fragen Rede und Antwort.

Durch dieses Angebot möchte Bezirksvorsteher Michael Luxenberger gewährleisten, dass “Hilfe und Beratung leichter erreichbar sind”:

Wer zu Hause pflegt, trägt große Verantwortung – oft zusätzlich zu Beruf und eigenen Kindern.

Angebot für mehr Lebensqualität

Die Sprechstunden finden jeden ersten Donnerstag im Monat von 12 bis 16 Uhr im 1. Stock des Amtshauses Margareten (Schönbrunner Straße 54) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, pflegende Angehörige können in diesem Zeitraum jederzeit vorbeikommen und das Angebot kostenlos in Anspruch nehmen.

Viele pflegende Angehörige fühlen sich mit ihren Fragen allein. Die Sprechstunden bieten einen Rahmen, in dem Sorgen angesprochen und konkrete Lösungen gefunden werden können.

… freut sich auch die Senior:innen-Beauftragte und Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Petra Tierscherl über die Optimierung der Lebensqualität der Senior:innen in Margareten.

Der erste Termin findet am 8. Jänner statt, alle weiteren finden Sie unter: wien.gv.at/margareten/sprechstunde-pflege