Gemeindebau: Stadt erlaubt Solaranlagen für Balkone

Um die Klimakrise zu bewältigen muss an allen Schrauben gedreht werden. Die Stadt plant bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Ein wichtiger Schritt für dieses Klimaziel sind Photovoltaik-Anlagen. Fast die Hälfte aller Gebäude in Wien, können laut einer Erhebung der Stadt Platz für solche Anlagen bieten. Auch kleine Solaranlagen für den Eigenbedarf – bspw. auf Balkonen, Loggias und Terrassen können einen wesentlichen Beitrag leisten. Nun genehmigt Wiener Wohnen solche Klein-Solaranlagen für Gemeindebau-Mieter.

Voraussetzungen

Für eine Solaranlage für den Eigenbedarf müssen die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeindebauten eine Bewilligung von Wiener Wohnen bzw. den zuständigen Behörden einholen. Diese prüfen, ob die Kleinanlage in das Erscheinungsbild des Baus passt und ob Nachbarn nicht durch die Paneele beeinträchtigt werden. „Viele Wienerinnen und Wiener wollen Teil der Sonnenstrom-Offensive werden, um gemeinsam an einer sicheren und lebenswerten Zukunft weiterzubauen. Deshalb freut es mich, dass Wiener Wohnen nun für viele Gemeindebau-Mieterinnen und Mieter eine Möglichkeit schafft, eine Photovoltaik-Anlage für die eigenen vier Wänden zu betreiben“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

(C) PID / Votava: Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser und Vizebürgermeisterin & Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál bei einem Besuch einer Gemeinschafts-PV-Anlage auf dem Dach eines Gemeindebaus in Ottakring.

Fachgerechte Montage

Die Montage darf übrigens nicht in Eigenregie passieren, sondern muss von Fachleuten durchgeführt werden. Die Entscheidung Kleinanlagen mit maximal 800 Watt Leistung zu erlauben, begrüßt auch die Landesinnung Wien der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker. „Photovoltaik ist eine Investition in eine grüne Zukunft, gerade in Krisenzeiten wie diesen. Wir befürworten diesen weiteren wichtigen Schritt für eine klimafreundliche Stadt und begrüßen es, dass auch die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt wurden“, betont Innungsmeister Christian Bräuer.

Mehr Informationen in der Broschüre „Photovoltaik-Anlagen im Gemeindebau“ unter wienerwohnen.at/dokumente-downloads sowie unter der Wiener Wohnen Service-Nummer 05 75 75 75.