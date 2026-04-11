Der Begriff „Mietkauf“ sorgt derzeit für Gesprächsstoff – wird aber häufig missverstanden. In Österreich wird er oft mit Genossenschaftswohnungen gleichgesetzt. Dabei handelt es sich um zwei grundverschiedene Modelle.

Beim Mietkauf geht es nicht um geförderten Wohnbau, sondern um eine private Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Mieterinnen und Mieter beziehen eine Wohnung und erhalten gleichzeitig das Recht, diese später zu kaufen. Miete und Eigentum werden hier bewusst kombiniert – allerdings ohne die klaren gesetzlichen Strukturen klassischer Genossenschaftsmodelle.

Erst Miete zahlen, dann Eigentum erwerben

Das Prinzip klingt zunächst verlockend: Einziehen, monatlich Miete zahlen – und sich gleichzeitig die Option auf den späteren Kauf sichern. Je nach Vereinbarung kann sogar ein Teil der Miete auf den Kaufpreis angerechnet werden.

Für viele wirkt das wie ein sanfter Einstieg ins Eigentum: wohnen wie gewohnt, aber mit einer langfristigen Perspektive. Gerade in Zeiten hoher Preise erscheint dieses Modell als attraktive Zwischenlösung.

Warum Mietkauf aktuell boomt

Der Hintergrund ist klar: Eigentum ist für viele Menschen derzeit schwer erreichbar. Strenge Kreditrichtlinien, fehlendes Eigenkapital und unsichere Einkommenssituationen machen den klassischen Immobilienkauf oft unmöglich.

Mietkauf bietet hier einen vermeintlichen Vorteil – nämlich Zeit. Zeit, um Geld anzusparen, sich beruflich zu stabilisieren und die eigene Bonität zu verbessern.

Viele Details, wenig Standardisierung

So einfach die Idee klingt, so komplex ist die Umsetzung. Denn Mietkauf ist in Österreich nicht einheitlich geregelt. Jede Vereinbarung kann unterschiedlich ausgestaltet sein.

Wichtige Fragen müssen daher schon zu Beginn geklärt werden:

Wie wird der spätere Kaufpreis festgelegt – fix, wertgesichert oder zum Marktwert?

Wer trägt welche Kosten, etwa für Reparaturen oder Instandhaltung?

Welche Risiken entstehen für beide Seiten?

Ohne klare Regelungen kann das Modell schnell unübersichtlich werden.

Der Kredit bleibt unvermeidbar

Ein weit verbreiteter Irrtum: Mietkauf sei eine Möglichkeit, die Bank zu umgehen. Tatsächlich ist das nicht der Fall.

Spätestens beim tatsächlichen Kauf wird eine Finanzierung notwendig – inklusive Bonitätsprüfung. Wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die Kaufoption oft nicht nutzen.

Auch für Mieterinnen und Mieter besteht ein Risiko: Anders als bei Bankkrediten fehlen häufig standardisierte Schutzmechanismen. Im Ernstfall kann das finanzielle Nachteile mit sich bringen.

Für wen Mietkauf eine Chance sein kann

Trotz aller Unsicherheiten kann Mietkauf für bestimmte Gruppen sinnvoll sein. Besonders junge Menschen am Beginn ihrer Karriere profitieren von der gewonnenen Zeit.

Wer eine realistische Einkommensentwicklung erwartet und sich intensiv mit den Vertragsdetails auseinandersetzt, kann auf diesem Weg Schritt für Schritt ins Eigentum gelangen – etwa über eine kleinere Erstwohnung.