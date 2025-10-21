Er mag Wien, wie er in allen Interviews betont, hat 2023 das Turnier gewonnen und weiß Familie und Freunde auf den Tribünen. Persönlich ist er so locker und sympathisch wie vor seinen vier Grand-Slam-Siegen geblieben. Logisch, dass bei der ersten Trainingseinheit am Montag-Nachmittag die Marx-Halle im 3. Bezirk schon gut gefüllt war.

Dichter Tagesablauf

Nach den Autogrammen und Fotos ging es für den Superstar aus Itallien in die Stadthalle, wo zahlreiche Medientermine auf dem Programm standen. Nicht weniger als sechs TV-Stationen führten Interviews mit Sinner, auch Social-Media-Content wurde produziert. Bei den Interviews machte Sinner kein Hehl daraus, dass er “sehr viele positive Erinnerungen an das Turnier hat, das mir vor vielen Jahren mit Wildcards geholfen hat und das ich vor zwei Jahren gewonnen habe”.

Gut in Form

Physisch und mental sei der ehemalige Weltranglisten-Erste in guter Verfassung: “Ich bin bereit, hier aufzuschlagen und hoffe auf eine gute Woche. Das Turnier ist nicht weit weg von zu Hause, mit dem Auto sind es nur sechs Stunden. Wien ist ein schönes Turnier am Ende der Saison – auch für meine Familie.” Er hofft wieder auf eine gute Atmosphäre: “Das Publikum hilft hier einem sehr, wenn man müde ist und Sachen nicht so funktionieren, wie man gerne möchte.”

