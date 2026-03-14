Die BWS-Gruppe zeigt, wie urbanes Wohnen mit Lebensqualität und Nachhaltigkeit harmoniert. Mit vier Stadthäusern und 16 Eigentumswohnungen bringt das Projekt Brambilla frischen Wind nach Simmering. Am 25. Februar feierte man bereits die Gleichenfeier, ein Meilenstein auf dem Weg zu neuen Wohnträumen.

Stadthäuser mit Weitblick: höchster Wohnkomfort

Die vier Stadthäuser des Projekts bieten rund 90 m² Wohnfläche und ebenso viel Platz für private Freiflächen wie Dachterrassen, Balkone und Gärten. Im Erdgeschoss wartet eine offene Wohnküche mit Gäste-WC, darüber zwei helle Zimmer, Bad und ein weiteres WC. Vom Balkon führt eine elegante Wendeltreppe auf die großzügige Dachterrasse mit Rundumblick über Simmering. Auch Tiefgaragenplätze stehen optional zur Verfügung.

Zukunftsorientiert: nachhaltige Energiegewinnung

„Eigentum in der Stadt muss nachhaltig und energieeffizient sein“, betonen die BWSG-Vorstände Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser. Dank modernster Technologien wie Wärmepumpe und Photovoltaik werden die Häuser nachhaltig beheizt und im Sommer gekühlt. So investieren Käuferinnen und Käufer nicht nur in ein Zuhause, sondern zugleich in eine zukunftsfähige Bauweise.

Flexible Wohnmöglichkeiten dank Mietkauf-Modell

Besonders attraktiv macht das Projekt das Mietkauf-Modell: Mit einer Mietzinsvorauszahlung von 800 Euro pro m² und einer Bruttomiete ab 17 Euro pro m² können Mieter Schritt für Schritt Eigenkapital aufbauen. Die Kaufoption ist nach fünf, zehn oder 15 Jahren möglich, der Hauptmietzins steigt nur um zwei Prozent jährlich. Vertriebsleiter Mag. Martin Korbutt erklärt: „So ermöglichen wir einen planbaren und fairen Weg ins Eigentum.“

Die Lage in Simmering überzeugt ebenfalls: Lebensmittelgeschäfte, Cafés und Restaurants liegen praktisch vor der Haustür, die U-Bahn bringt Bewohner in 15 Minuten ins Stadtzentrum. Die Fertigstellung des Projekts ist für September 2026 geplant.

Informationen und Terminvereinbarungen für Baustellenbesichtigungen:

www.bwsg.at/projekt/brambilla

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