Das neue Stadtquartier „Sophie 7“ in Neubau gilt als absolutes Vorzeigeprojekt, das gefördertes Wohnen, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit mitten in der Stadt vereint. Neben 176 geförderten Wohnungen von SOZIALBAU AG und WBV-GPA wird hier ein öffentlicher Park, Geschäfte, Co-Working-Spaces, Lokale, eine Volkshochschule, ein Kindergarten und Treffpunkte für alle Generationen geboten. Anfang 2026 folgen zusätzlich 46 neue Gemeindewohnungen von Wiener Wohnen.

Erste Mieter:innen ziehen ein

Diese Woche erfolgte die Schlüsselübergabe an die ersten Bewohner:innen des Stadtquartiers – unter dem Beisein von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Bezirksvorsteher Markus Reiter, SOZIALBAU-Direktor Hannes Stangl und WBV-GPA-Geschäftsführer Michael Gehbauer. “Ich heiße alle neuen Mieter:innen im Wohnprojekt Sophie 7 rund um den Sophienpark herzlich willkommen und freue mich, dass unser Bezirk wieder ein Stück gewachsen ist!”, freute sich der Bezirkschef über die Neuzugänge – und stellte den Bewohner:innen in Aussicht, dass Neubau ein Bezirk des Miteinanders ist, in dem man schnell Anschluss findet.

Innovatives Angebot

Ein besonderes Highlight des Projekts ist der Kenyon-Pavillon mit Veranstaltungssaal, der ein zentraler Ort der Begegnung und Kreativität des neuen Grätzls sein wird – Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieb inklusive.

Urban-Gardening-Flächen, begrünte Fassaden und nachhaltige Energieversorgung mittels Photovoltaik, Fernwärme und Geothermie bieten im “Sophie 7” außerdem modernste Standards in Sachen Wohnkomfort.

Mit „Sophie 7“ entsteht ein lebendiges neues Grätzl, das zeigt, wie Wohnen, Nachhaltigkeit und Miteinander harmonisch zusammenfinden können.