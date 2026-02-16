Die Entscheidung des Stadtoberhauptes ist durchaus überraschend, galt die Favoritnerin Kathrin Gaal doch stets als enge Vertraute des Bürgermeisters. Ihr Abschied ist freiwillig, mit 50 Jahren möchte sie in die Privatwirtschaft wechseln: “Keine leichte Entscheidung, aber der richtige Schritt, ich möchte noch außerhalb der Politik arbeiten.” Gaal war seit acht Jahren im Amt, genau seit dem 24. Mai 2018.

Neue Wohnbaustadträtin

Ihre Nachfolgerin wird Elke Hanel-Torsch, bisher Nationalratsabgeordnete und Vorsitzende der Mietervereinigung. Die 44-Jährige ist politisch in Margareten zuhause, seit 2021 Bezirksparteiobfrau und seit 2016 bei der Mietervereinigung. Neben Hanel-Torsch gibt es noch eine weitere Rochade: Finanzstadträtin Barbara Novak übernimmt zusätzlich das Amt als Vizebürgermeisterin (“Eine große Wertschätzung für mich”). Auf den Nationalratsposten rückt Christoph Matznetter nach.

Bürgermeister dankt Gaal

Bürgermeister Michael Ludwig zu den Rochaden: “Ich verstehe, dass Kathrin sich zurückziehen will – sie wurde in den Parteigremien mit Standing Ovations verabschiedet. Ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit, liebe Kathrin! Und unsere Personalentscheidungen sind sehr schnell vor sich gegangen, das ist mir wichtig.”

Einstimmige Beschlüsse

“Ich freue mich, Elke Hanel-Torsch als neue Wohnbaustadträtin ab März begrüßen zu können. Sie bringt die nötige Kompetenz in diesem Bereich mit”, so das Stadtoberhaupt. Alle Entscheidungen wurden in den Gremien einstimmig beschlossen. “Ich fühle mich sehr geehrt, das Amt übernehmen zu dürfen – und kann versprechen, das Amt mit vollem Herzblut und Einsatz auszufüllen.”