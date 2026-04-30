Am 25. April ging das beliebte Eventformat „Stars im Ring“ in die nächste Runde – und bewies einmal mehr, warum es längst zu den Publikumsmagneten zählt. Acht Boxpaare stiegen in den Ring und lieferten sich packende Duelle, die nichts für schwache Nerven waren. Diesmal wurde es auch körperlich intensiver: Mit vollem Einsatz kämpften die Teilnehmer um jeden Punkt, vereinzelt floss sogar Blut – ein klares Zeichen für die Härte der Matches.

Spannung im Ring – und darüber hinaus

Die Kämpfe boten alles, was das Boxsport-Herz begehrt: Tempo, Technik und jede Menge Emotionen. Das Publikum war von Beginn an voll dabei und fieberte lautstark mit. Doch nicht nur sportlich hatte der Abend einiges zu bieten.

Ein kurzer Zwischenfall sorgte zusätzlich für Gesprächsstoff: Während eines Kampfes kam es zu einem Handgemenge, bei dem neben Trainern und Sicherheitskräften auch die Freundin eines Boxers in den Ring eingriff. Die Situation wurde jedoch rasch beruhigt – und der Ablauf der Veranstaltung blieb weitgehend ungestört.

Musik-Acts heizen Stimmung an

Neben dem sportlichen Geschehen überzeugte „Stars im Ring“ auch mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Der Wiener Rapper Don Dom eröffnete den Abend mit einem energiegeladenen Einzugssong und brachte die Halle sofort in Feierlaune.

Für Gänsehaut sorgte Ina Carina mit dem offiziellen „Stars im Ring“-Song, der eigens für das Event produziert wurde. Auch Severino Seeger präsentierte seine neue Single und überzeugte mit einem starken Live-Auftritt. Bianca Holzmann ergänzte das musikalische Line-up ebenfalls mit neuer Musik.

Ein echtes Highlight bot Melody Haase: Gemeinsam mit Tänzern inszenierte sie eine aufwendige Performance direkt im Ring – ein visuelles Spektakel, das das Publikum begeisterte. Für einen besonders auffälligen Einmarsch sorgten zudem die Bierbrudis gemeinsam mit Eric Sindermann, die als Live-Act in den Ring kamen.

Kreative Ideen sorgen für Hingucker

Auch abseits von Sport und Musik bewies das Event Kreativität: Der Hauptsponsor „Besser als Neu“ setzte mit einem als Handy verkleideten Ringgirl einen humorvollen Akzent, der für viele Schmunzler im Publikum sorgte und in Erinnerung blieb.

Volle Halle und beste Stimmung

Die Halle war bestens gefüllt, die Stimmung durchgehend ausgelassen und mitreißend. Das Publikum erlebte einen Abend voller Action, Emotionen und Unterhaltung – genau die Mischung, für die „Stars im Ring“ steht.

©Robert Bruckner