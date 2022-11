Stephanie Fischer brillierte am Speaker Slam

Name: Stephanie Fischer

Beruf: Autorin, Werbetexterin

Persönliches: Geboren in Salzburg. Freigeist, mag es luftig. Ich bin Mutter von zwei Kindern und liebe die Natur.

Wohnort: Ich lebe im 18. Bezirk

Was ich an meinem Bezirk mag: Die gute Luft, das viele Grün, den Charme von Pötzleinsdorf. Den neuen Radweg und die Kunst. und Kulturinitiative Semmelweisklinik.

Was ich nicht an meinem Bezirk mag: Für Fußgänger ist es im „Dorfzentrum“ Pötzleinsdorf sehr eng, es ist stressig mit Hund und Kindern dort unterwegs zu sein.

Was mir wichtig ist: Freiheit, Kinderrechte, Tierrechte, Frauenrechte, Menschenrechte – alles, was schon erkämpft wurde – zu bewahren und unaufgeregt weiter zu forcieren.

Worauf ich stolz bin: Dass ich ab und an die Komfortzone verlasse, um meine Träume wie den Speaker Slam zu realisieren.

Lebensmotto: Befreie dich und gib anderen Schwung.