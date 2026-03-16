Diesmal auch um den Rechnungsabschluss 2025 zu beschließen. Demnach wurde viel umgesetzt und gut gewirtschaftet: Neue Schulvorplätze, neue Freizeitmöglichkeiten und 28 neue Bäume stehen in der Bilanz.

Freiräume

Für alle sichtbar und spürbar sind die Freiräume, die im letzten Jahr geschaffen wurden: Etwa das Grätzlwohnzimmer in der Antonigasse, das jetzt mit dem Frühling aufblüht. In der Schopenhauer Straße haben die Schüler des BRG18 selbst ihren Schulvorplatz gestaltet und mit Bäume, Sträucher und Sitzmöbel ausgestattet. Bein neuen Schulstandort Gersthof wurde die Wielemansgasse auf dem letzten Abschnitt vor dem Schuleingang begrünt und als Fußgängerzone ausgestaltet. Und auch die Volksschule der Albertus-Magnus-Schule hat einen sicheren, begrünten kleinen Vorplatz bekommen.

Spaß und Bewegung, Kunst und Kultur

Der Spielplatz im Ebner-Eschenbach-Park wurde neu gestaltet: Dabei wurden Wünsche aus dem Währinger Kinderparlament verwirklicht. Und mit der Calisthenics-Anlage im Währinger Park ist ein langjähriger Wunsch des Jugendparlaments erfüllt worden. Die Ballspielanlage am Bischof-Faber-Platz wurde lärmdämmend saniert; Auch die neue Outdoor-Fitnessanlage im Vilma-Degischer-Park sorgt für Bewegung in frischer Luft.

Mehr Grün für Währing – 28 neue Baumstandorte

In der Michaelerstraße und in der Plenergasse wurde der notwendige Tausch der Wasserleitungen genutzt, um in den bisher grauen Straßenbereichen 8 bzw. 10 neue Baumstandorte zu schaffen. Insgesamt gibt es mit den Projekten 2025 28 zusätzliche Bäume in den Straßen von Währing

Finanzielle Situation erfreulich

Finanziell steht der Bezirk bei all diesen Investitionen gut da. Der Rechnungsabschluss weist ein Plus von knapp 35.000 Euro aus. Dazu kommen für die abgerechneten Projekte zugesagte, aber noch nicht ausbezahlte Förderungen in der Höhe von ca. 300.000 Euro.